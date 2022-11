Rok za to je bil do danes, ministrstvo pa je nato v četrtek deležnike z namenom dodatne razjasnitve in željo, da še pred podajo mnenj slišijo njihova mnenja in dvome, v prihodnjem tednu povabilo na več srečanj. Po oceni ministra za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti Mesec je osnutek zakona uporaben kot izhodišče za razpravo o tem, kako naj bi bila videti ureditev dolgotrajne oskrbe.

»Se pa strinjava z ministrom za zdravje, da nova zakonska ureditev ne sme graditi gradov v oblakih, kar je poskušala prejšnja vlada, ampak mora izhajati iz sistema, ki ga imamo in ga ustrezno nadgrajevati s pomočjo na domu, z negovalnimi bolnišnicami. Predvsem pa je treba poiskati vir financiranja, da bodo starejši lahko po dostojnih in dostopnih cenah bili upravičeni do vseh storitev dolgotrajne oskrbe, bodisi na domu, bodisi v dnevnih centrih, bodisi v domovih za starejše,« je dejal.

»Nova ureditev bo odvisna od glasu na referendumu. Če bo na referendumu izglasovano proti, smo v hudih težavah, ker bo prvega januarja stopil v veljavo zakon, ki radikalno spreminja obstoječo ureditev dolgotrajne oskrbe v Sloveniji in postavlja v nevarnost 22.000 oskrbovancev v domovih za starejše, da bodo zaradi neizpolnjevanja zakonskih kriterijev izgubljali pravice,« je opozoril.

Temu se hočejo izogniti, zato poziva k podpori vladne novele zakona o dolgotrajni oskrbi, ki bi uveljavitev trenutnega zakona zamaknila za eno leto. Bo ministrovih besedah bi jim to omogočilo, da »dolgotrajno oskrbo začnemo postavljati na noge«. Enoletni zamik po njegovih besedah pomeni dovolj časa za uskladitev, da ne bo nuje po hitenju. »To zmanjšuje možnosti, da bi ponavljali napake, ki jih je naredila prejšnja vlada, ki zakona ni uskladila s ključnimi deležniki in je zato povsem neživljenjski«.

Opozoril je še, da zakon o dolgotrajni oskrbi ne more biti obravnavan oziroma sprejet, dokler niso znani končni izidi referenduma. »Če bo na referendumu izglasovan glas proti, je ta datum najverjetneje šele 24. januar, torej to odpade,« je dejal. Zato vse moči usmerjajo v to, da bo na referendumu novela podprta, saj da v tem primeru lahko končne rezultate dobijo že 5. decembra. »To še ni usklajeno z Državno volilno komisijo, je pa to naše tolmačenje, da če je izglasovan glas za, potem ni treba preverjati zavrnitvenega kvoruma, ni treba preverjati števila umrlih v tujini, kar bistveno skrajša postopke,« je dodal.