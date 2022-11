To agonijo moramo prekiniti!

Če ta skala, ki pritiska na nacionalno radiotelevizijo, dokončno ne pade, potem smo pač vredni Sizifove torture. Če bo tudi tokrat referendum o zakonu o Radioteleviziji Slovenija dopustil, da ostaja v veljavi sedemnajst let star in za demokracijo škodljiv zakon, ki ga je nekoč spisal politik, ne pa medijski poznavalec Branko Grims, pomeni, da bomo ohranili neusmiljeno politizacijo programa, kadrovske čistke, negospodarnost in posledično še globlji padec gledanosti in zaupanja. Mrk torej.