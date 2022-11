Megla vojne

Jesensko-zimski čas v Ukrajini je čas blata in ledu. Skozi takšno krajino se leno vije več sto metrov široka reka Dneper. Od njenega ustja južno od Hersona vzvodno do Zaporožja sta čez njo vodila le še dva mostova. Antonivski v samem mestu in drugi, dobrih 50 kilometrov severneje pri vasi Nova Kahovka. Od začetka ukrajinske jesenske ofenzive sta bila pod stalnim ognjem ukrajinskih raketnih in topniških enot. Na tak način so ruskim silam oteževali logistično oskrbo in s tem omejevali njihovo bojno moč.