Partizani odhajajo

Letos poleti, 22. julija, je neopazno in daleč od hrupnega vsakdana – medtem ko je Vladimir Putin na seznamu sovražnih držav obkroževal Slovenijo, ruska vojska pa je z izstrelki zasula Odeso – samo nekaj dni pred stošestim rojstnim dnevom, v Domžalah tiho umrl Jože Pogačnik, najstarejši še živeči slovenski partizan. Tovariš Jože se je rodil v Srednji Dobravi leta 1916, sredi prve svetovne vojne, v tistih julijskih dneh, ko se je na zahodni fronti začela slavna štirimesečna bitka na Somi, ena najbolj nesmiselnih in najbolj krvavih v vsej zgodovini človeštva. Druga svetovna vojna ga je našla kot mobiliziranega vojaka kraljeve vojske v Aračinovu pri Skopju, od koder so ga kot vojnega ujetnika deportirali v nemško taborišče. Uspelo mu je zbežati in leta 1943 se je pridružil partizanom v Gorenjskem odredu, potem pa tudi Prešernovi brigadi. Ni bil superheroj iz Bulajićevih filmov, bil je samo pošten partizan. Po vojni je bil za eno plačo direktor Tosame in predsednik Skupščine občine Domžale, po upokojitvi pa se je vsako jutro točno ob enajstih dobil s svojimi vojnimi tovariši na kavi.