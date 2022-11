Dežela odvečnih bolnikov

Osemindevetdesetletna babica Dnevnikovega bralca iz Ljubljane se je pred dnevi počutila zelo slabo. Svojci so ocenili, da so babičine zdravstvene težave hude, zato so se obrnili na ljubljansko splošno nujno medicinsko pomoč v okviru zdravstvenega doma. Tam so jim svetovali, naj pokličejo na številko 112, na »klicu v sili« pa so jih usmerili na dispečersko službo. »Povedali so nam, da je za obiske na domu za vso Ljubljano na voljo le en zdravnik. Nanj smo čakali več kot tri ure,« je opozoril bralec. Ocena svojcev, da je stanje resno, so se izkazale za točne. Bralčeva babica je bila ob našem pogovoru še na internistični prvi pomoči, ki deluje pod okriljem UKC Ljubljana.