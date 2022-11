Podrobnosti programa ni razkril, je pa povedal, da bo vključeval kemijo, medicino in fiziko, deček pa bo večino časa preživel v laboratoriju. Laurent Simons se je rodil Aleksandru in Lydii Simons, zobozdravniškemu paru, odraščal pa je pri starih starših v Ostendeju. V prvi razred je šel s štirimi leti, osnovno šolo pa končal s šestimi. Po končani srednji šoli je osemletni Laurent začel študij na Tehnološki univerzi v Eindhovnu.

Po spremembi načrtov zaradi pandemije je lani diplomiral, letos pa je zaključil magistrski študij na Univerzi v Antwerpnu. Medtem je kot gostujoči študent delal na Univerzi v Münchnu in Inštitutu Maxa Plancka za kvantno optiko v raziskovalnem centru v Garchingu z mednarodno skupino raziskovalcev pri laserskem projektu, pri katerem so odkrili najmanjše rakave celice z uporabo laserja. Njegova posebna sposobnost je, da si takoj zapomni vse, kar prebere, mama pa ga je opisala kot spužvo, ki vpija vse, kar sliši in vidi. Starši so sicer previdni in se trudijo, da bi imel otrok vedno tudi veliko prostega časa, ki ga preživi tako, kot si sam želi. Najraje sicer igra videoigrice in se druži s psom. Kljub svojim mladim letom pa že ima zelo jasen cilj, kaj si želi početi v življenju: razvijati želi umetne telesne organe.