Flipova, ki je preživela veliko depresijo leta 1929, številne vojne in rodila šest otrok, namreč trdno verjame, da je uživanje mehiške pijače zanesljiv način za dolgo življenje. Ko je bila stara 18 let, se je preselila v Mehiko, kjer je na enem od rančev spoznala moža. V Chicago se je vrnila, ko je bila prvič noseča, in takrat se je začela ukvarjati z umetnostjo. Še več, postala je cenjena umetnica, ki so jo cenili tudi na Inštitutu za umetnost v Chicagu. V enem od intervjujev je povedala, da zelo rada riše: »Spoznala sem, da se stvari spreminjajo, tudi ko jih rišeš. Risanje mi je sicer vzelo veliko časa, a saj nisem imela nobenega drugega dela poleg vzgajanja cele kopice otrok.«

Na letošnji tiskovni konferenci ob praznovanju rojstnega dne si je privoščila svoje najljubše pivo, sicer pa še vedno rada popije kozarček tekile. Mary Flip še zdaleč ni edina, ki prisega, da zmerno uživanje alkohola podaljšuje življenje. Ko je najstarejša ženska na svetu, Lucile Randon, znana kot sestra Andre, aprila letos dopolnila 118 let, je novinarjem povedala, da »kozarec vina na dan odžene zdravnika stran«. Randonova, ki živi v Toulonu v Franciji, pravi, da ji njen oskrbnik ob vsakem kosilu da kozarec vina. Član osebja v domu za ostarele je ob tem previdno dejal: »Da, njen kozarec vina jo ohranja pri življenju. Ne spodbujam ljudi, da bi vsak dan pili alkohol, a dejstvo je, da je kozarček vina mogoče res skrivnost njene dolgoživosti!«