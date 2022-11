Leta 2005 je začela delati za Volvo kot inženirka za raziskave in razvoj in danes velja za eno ključnih med vodilnimi strokovnjaki za elektromobilnost pri Volvu. Oddelek za električni pogon, kjer je delala pri zamenjavi motorja z notranjim zgorevanjem z elektromotorjem in krmilno enoto, in skupina Volvo sta dosegla točko, kjer je mogoča množična proizvodnja električnih vozil. »Eden od izzivov je ustvariti zelo učinkovite in še vedno cenovno dostopne izdelke. Na sistem moramo gledati kot na celoto in poskrbeti, da nam izboljšave na primer električnega pogona omogočijo potrebne prihranke energije, da zmanjšamo število baterij in posledično znižamo stroške sistema,« pravi Selimovićeva. Njene inovacije danes najdemo v električnih tovornjakih volvo, avtobusih ter gradbeni, pomorski in industrijski opremi. Drugi izziv je namreč prav ta, da se bo električni motor uporabljal v avtobusih, tovornjakih in gradbeni opremi, pa tudi v pomorskih in industrijskih aplikacijah.