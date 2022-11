»Opazil sem, da se vsakič, ko ženska dobi položaj v Vatikanu, stvari izboljšajo,« je dejal. Ko je govoril o ženskah z odgovornimi funkcijami, je omenil sestro Raffaello Petrini, namestnico vatikanskega guvernerja in najmočnejšo žensko v mestu oziroma državi, ki skrbi za približno 2000 zaposlenih.

Imenoval je tudi pet žensk, ki jih je imenoval v oddelek, ki nadzoruje vatikanske finance in poudaril: »To je revolucija, ker ženske vedo, kako najti pravo pot naprej.« Ob tem je papež obsodil moški šovinizem in poudaril, da ga je v svetu še vedno preveč, tudi v njegovi rodni Argentini. »Ženske so darilo. Bog ni ustvaril moškega in mu dal kužka, da bi se z njim igral. Ustvaril je moškega in žensko,« je dejal. In dodal: »Družba, ki ni sposobna dovoliti ženskam večjih vlog, ne gre naprej.«