Do nesreče je oktobra prišlo v dopoldanskih urah. Kot je takrat spletnih straneh poročala Uprava RS za zaščito in reševanje, so pri izvozu za Zaloško cesto zaradi vožnje v napačno smer trčila štiri osebna vozila. Nesreča je takrat terjala dve smrtni žrtvi, pet oseb pa je bilo poškodovanih.

S PU Ljubljana pa so danes sporočili, da je za posledicami nesreče umrla še ena oseba. Število smrtnih žrtev nesreče se je tako povzpelo na tri.