Ronaldo je v pogovorni oddaji na britanski TalkTV z voditeljem Piersom Morganom navrgel serijo obtožb proti svojemu nogometnemu klubu. Vodstvu Manchester Uniteda je očital, da ga načrtno poskušajo odstraniti iz ekipe, zameril pa jim je tudi domnevno pomanjkanje empatije po tem, ko je aprila umrl njegov novorojeni sin. Prav tako je lastnike kluba, družino Glazer, obtožil brezbrižnosti do enega največjih klubov na svetu, trenerja Erika ten Haga pa nespoštljivega vedenja.

Pri Manchester Unitedu so v petek uradno naznanili sprožitev pravnih postopkov v zvezi z Ronaldovimi izjavami, a hkrati dodali, da dogajanja ne bodo komentirali, dokler se zadeva ne razreši.

Ronaldova pogodba z Unitedom, vredna 500.000 funtov tedensko, poteče prihodnje leto julija. Napadalec naj bi klub želel zapustiti že letos poleti. Na svetovno prvenstvo v Doho je prispel danes ob 11. uri po lokalnem času skupaj s portugalsko reprezentanco, pred prvim treningom v soboto dopoldne.

Ronaldovo drugo obdobje pri Unitedu se torej izteka. V prvih izjemno uspešnih šestih letih, ki so se zaključila leta 2009, je osvojil tri premier lige, FA pokal, dva ligaška pokala, ligo prvakov in Zlato žogo. Njegovi neverjetni uspehi so se zapisali v srca Unitedovih navijačev, Ronaldo pa je postal eden največjih legend kluba in športa.

Ronaldovo lanskoletno vrnitev v Manchester so navijači pozdravili z navdušenjem, Ten Hagov predhodnik Ole Gunnar Solskjær si je od prihoda obetal veliko, a se ni izšlo povsem po načrtih. Norvežan je kmalu izgubil službo, Ronaldo pa je z izjavami na TalkTV resno škodil svoji zapuščini v angleškem klubu.