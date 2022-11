Ob nekoliko hladnejših dneh se prileže marsikatera specialiteta iz arzenala avstro-ogrske kuhinje. Denimo krpice, specialiteta, ki izvira iz Češke, prav dobro pa se je zasidrala tudi v Avstriji; na podeželju kot preprosta domača ali kmečka jed, na Dunaju pač kot njena gosposka različica. Krpicam v Avstriji pravijo fleckerl, s čimer označujejo štirikotne krpice iz testa za rezance. Izrezujejo jih s koleščkom za rezanje testa, s čimer dosežejo drobno vijugaste robove. Ti niso samo zaradi lepšega videza, ampak omogočajo, da se omaka iz dušenega zelja nanje lepše prime.

Takšne preproste krpice so osnova za klasične jedi dunajske kuhinje in so jih vse do 20. stoletja uvrščali v slaščičarsko kuhinjo, enako kot vse druge jedi, katerih glavna sestavina je moka, ne glede na to, ali so sladke ali slane. Jedi iz testenin in pražene močnate jedi imajo v Avstriji dolgo tradicijo in prihajajo predvsem iz alpskih regij, kjer so bili na voljo maslo, jajca in mleko. Kuhanim krpicam, ki jih je kuhar sam izrezal iz testa, ki ga je sam zamesil in razvaljal, so primešali najrazličnejše druge sladke ali slane sestavine.

Med najbolj razširjene različice krpic štejemo tiste s sladko skuto (topfenfleckerl), ki jih v pečici zapečejo kot narastek, poleg pa ponudijo kompot. Skutne krpice pripravljajo tudi na slan, celo pikanten način in jih postrežejo s popečeno slanino ali ocvirki, navado pa so prevzeli od Slovakov, ki namesto krpic uporabljajo vlivance in namesto skute pikanten mladi sir, čemur pravijo bryndzove halušky.

Druga vrsta krpic so tiste s šunko, schinkenfleckerl. Kuhane krpice zmešajo s koščki šunke, smetano in jajci, posujejo z drobtinami (nekateri še z naribanim sirom) in zapečejo v pečici. V starih kuharskih knjigah najdemo celo »postno« različico s prekajeno ribo namesto šunke, v Plachutta-Wagnerjevi stari avstrijski kuharici pa varčevalni nasvet, da lahko šunko »z vidika znižanja stroškov« zamenjamo s kranjsko klobaso.

Najbolj znana različica jedi, široko razširjena tudi pri nas, pa so zeljne krpice. V osnovi jih pripravimo tako, da kuhane krpice zmešamo z na praženi čebuli dušenim svežim zeljem. Pri tem lahko ostanemo in jed uporabimo kot samostojen obrok ali prilogo k drugim jedem. Celo k sladkovodnim ribam! Lahko pa jo ne le »z vidika zvišanja stroškov« oplemenitimo s kranjsko klobaso ali po želji s panceto, kot narekuje tokratni recept. Dobro je vedeti, da na Dunaju to jed postrežejo z narezanim drobnjakom in rženim kruhom!

Zeljne krpice po cesarsko Sestavine za 4 porcije 300 g ostre moke, 3 jajca, 1 glava mladega zelja, 1 čebula, 2 stroka česna, 0,5 dl belega vina, 3 žlice oljčnega olja, 1 ščep mlete kumine, 1 ščep mlete paprike, 200 g pancete, morska sol, sveže zmlet poper Priprava 1. Testo ugnetemo iz naštetih sestavin kakor za rezance, ga zavijemo v plastično folijo in ga v hladilniku pustimo počivati vsaj pol ure. 2. Zelje narežemo na koščke oziroma krpice. V globlji posodi na olju (skupaj ali ločeno) popražimo na drobne kocke narezano panceto (ali kranjsko klobaso) in nasekljano čebulo. Na koncu dodamo nasekljan česen. Ko zadiši, dodamo še mleto papriko in vino. Pomešamo in na hitro pokuhamo. V posodo stresemo zelje, začinimo s kumino in posolimo. Pokrito počasi dušimo, da se zmehča. Občasno premešamo in pazimo, da se ne prismodi. Po potrebi dolijemo malo tekočine in dodatno začinimo. 3. V drugem loncu medtem pristavimo vodo za kuhanje krpic. Testo vzamemo iz hladilnika in ga na pomokani delovni površini razvaljamo na dva milimetra debelo, narežemo na široke rezance in nato še počez na krpice. Uporabimo lahko seveda poljubne že pripravljene testenine, denimo metuljčke, ki pa jih moramo skuhati na zob. Krop posolimo in v njem krpice kuhamo le toliko časa, da priplavajo na površje! Kuhane krpice odcedimo in takoj stresemo na dušeno zelje, po okusu popramo in dobro premešamo ter postrežemo. Čas priprave in kuhanja: 60 minut

Krepka česnova juha s sirom Potrebujemo 1 l čiste mesne juhe, 300 g krompirja, 6 strokov česna, 1/4 žličke majarona, 1 žlico masla (ali olja), 1/2 žličke zdrobljene kumine, 1 jajce, 2 kosa kruha, 100 g naribanega sira sveže zmlet poper, morsko sol. Priprava Kruh narežemo na majhne kocke in jih popečemo na maslu ali olju. Krompir olupimo in narežemo na majhne kocke ter ga damo v juho. Dodamo sol, poper, kumino ter majaron in kuhamo, dokler se krompir ne zmehča. Potem v juho ubijemo jajce in ga razmešamo, dodamo popečene kruhove kocke in sir, dobro premešamo, dodamo strt česen in takoj postrežemo. Če želimo še krepkejšo juho, lahko vanjo zakuhamo še na drobne kocke narezano šunko, kar je v marsikateri gostilni standard, neredko pa Čehi v skodelico zares vroče »česnečke« tik pred postrežbo ubijejo surovo jajce, s čimer nastane že kar krepka samostojna jed.