Ferry Souvan je napisal slovensko besedilo, ki je razen refrena precej drugačno od originala, radijec Mario Rijavec je naredil aranžma in z Ljubljanskim jazz ansamblom, ki ga je vodil Urban Koder, so ob vokalni podpori Optimistov posneli uspešnico Moj črni konj. »V studiu smo bili vsega skupaj slabo uro in snemalec Rojc nas je poslal domov. Takšna je bila takrat navada. Za eno pesem si dobil eno uro in potem je bil na vrsti že drugi,« se spominja tistih časov Irgolič. »Pesem smo naredili 'v enem šunku'. Brez dodelave, kot eno ljudsko pesem. Za inštrumentaliste, ki so bili jazzerji, je bil kar hec posneti tako skladbo.«

Irgoliča so večkrat spraševali, kaj je v tej pesmi, da je tako priljubljena. »Veselje do življenja,« je bil vedno njegov odgovor.

Janez Klemenčič, ki je za Irgoliča napisal kar nekaj pesmi, je nekoč opozoril: »Zaradi tega nesrečnega Konja smo Rafka določili za kavboja. S tem mu delamo krivico in pozabljamo na vrsto njegovih pesmi.« Naj jih omenimo le nekaj, posnel jih je več kot sto: Sivi zidovi starega mesta, To je moj dragi dom, Pred mano je poletje, Gozdna vila, Večer v planinah, Domovina … Jure Longyka je še v času glasbenega urednikovanja na Radiu Študent zapisal: »Nikoli še nisem slišal pevca, čigar pevski ego bi bil tako skromen, pevca, ki bi bil tako predan občinstvu, ki ga posluša, in pesmim, ki jih poje.«

Irgolič je prepričan, da tudi zabavna muzika ustvarja nacionalno identiteto: »Je upoštevanja vreden faktor glasbenega izraza nekega naroda.«