Na petkovem velikem koncertu, s katerim bo skupina FLIRRT obeležila 25-letnico ustvarjanja glasbe, ne bo manjkalo njihovih velikih uspešnic – Romeo & Julija, Ko je ni, Njena balada, V mojem telesu, Punca v belem … A skupina ne stavi (le) na svoje nekdanje uspešnice, temveč s polno paro ustvarja naprej, dokaz za to pa je pesem Kako si Kaj. Obenem imajo veliko koncertov, aprila letos so nastopili v Hali Tivoli, kjer so bili predskupina legendarni britanski skupini Smokie.

Na velikem koncertu v ljubljanski Festivalni dvorani se bodo pevcu Roku Lunačku, kitaristu Štefanu Kokalju, klaviaturistu Matjažu Ravnikarju, bobnarju Domnu Malisu ter basistu Klemnu Bartolu, pridružili številni glasbeni gosti in prijatelji.