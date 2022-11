Njen vnuk Sammy Chepsiror je za kenijski časnik The Standard povedal, da je Gogo Priscilla ali "babica Priscilla", kot so jo radi imenovali, v sredo umrla na svojem domu po zdravstvenih težavah v prsnem košu.

»Gogo je bila dobrega zdravja in je obiskovala pouk, dokler je ni tri dni pred smrtjo začelo boleti v prsih, zaradi česar je morala zapustiti šolo,« Chepsiror v četrtek pojasnil za časnik in dodal, da so nanjo vsi ponosni.

Priscilla Sitieni je bila stara 94 let, ko je prepričala ravnatelja lokalne osnovne šole v svoji vasi v kenijski dolini Rift, da jo je sprejel, navaja Unesco, ki jo je razglasil za »vzornico za svojo skupnost in širše«.

Lani je v Unescovem intervjuju dejala, da je njen cilj spodbuditi mlade matere v Keniji, da se po rojstvu otrok vrnejo v šolo, namesto da jo opustijo zaradi sramu ali strahu pred družbeno stigmo.

»Želela sem biti zgled ne le njim, ampak tudi drugim dekletom po svetu, ki ne hodijo v šolo,« je poudarila in dodala, da brez izobrazbe ni razlike »med vami in kokošjo«. Izpostavila je, da je izobrazba prihodnost deklet, saj je to bogastvo, ki ostane v glavi in ga ne more nihče vzeti.

Njena prizadevanja so bila dokumentirana v francoskem filmu z naslovom »Gogo«, zaradi katerega je lani prvič sedla na letalo in obiskala Francijo ter se srečala s prvo damo Brigitte Macron.

Soustvarjalec filma Patrick Pessis se ji je v četrtek poklonil na Twitterj in zapisal, da »njeno sporočilo o izobraževanju deklet živi naprej«.