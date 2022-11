Za skupaj osem ur in pol dela je Johnson s strani Združenja zavarovalniških agentov in posrednikov v ameriškem Colorado Springsu prejel 276.130 britanskih funtov, kar je približno 316.000 evrov. Obenem so Johnsonu in njegovima sodelavcema krili stroške poti in bivanja, poroča francoska tiskovna agencija AFP.

Kot še razkriva omenjeni register, je Johnson tik pred govorom v Koloradu na povabilo medijskega mogotca Ruperta Murdocha obiskal Montano, za kar je slednji odštel dobrih 13.000 evrov. Del Murdochovega medijskega imperija so tudi vplivni britanski časniki, med drugim Sun in Times. Šlo naj bi za »poslovni sestanek«.

V Veliki Britaniji morajo poslanci svoje dodatne prihodke natančno dokumentirati in jih objaviti v registru, ki ga posodabljajo na vsakih 28 dni.

Tudi Johnsonova predhodnica na čelu britanske vlade Theresa May je s svojimi govori v ZDA dobro služila, a v primerjavi z Johnsonovimi se zdijo njeni honorarji skromni. V registru je nazadnje navedla, da je za nek nastop v ZDA prejela 97.000 funtov oziroma približno 111.000 evrov.

Vendarle pa ima nekdanji novinar in londonski župan Johnson na tem področju bogate izkušnje, saj je, še preden je leta 2019 zasedel premierski položaj, dobro služil s svojimi časopisnimi članki in govori, spominja nemška tiskovna agencija dpa.