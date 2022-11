Trupla dveh Kitajk in Kolumbijke so v samo nekaj urah našli v rimski četrti Prati. Po navedbah policije gre najverjetneje za »dekleta noči«, ki naj bi bila po poročanju medijev zabodena. Nekateri časniki s pisanjem, da je na begu serijski morilec, povzročajo dodatno paniko. Truplo ene od Kitajk, stare okoli 45 let, je na stopnišču hiše v mlaki krvi našel njen sosed. Zabodena je bila v trebuh, poškodovano je imela tudi glavo. V stanovanju so našli še truplo njene sostanovalke, malo več kot pol kilometra stran pa še mrtvo 65-letno Kolumbijko, ki je bila prav tako zabodena v trebuh.

Na enem od krajev zločina niso sosedi slišali ničesar, na drugem pač. »Živim v sosednji stavbi. In eno noč sem slišal predirljiv krik, kot bi vreščala veverica. Bil je ženski glas in slišalo se je, da je tujka. A vseeno ni bilo tako nenavadno, da bi šel raziskovat,« je za medije povedal sosed. »Vsi smo vedeli, da je ta hiša na slabem glasu. Ljudje so prihajali in odhajali tudi sredi noči,« je novinarjem zaupala nekdanja stanovalka, drugi pa so njene navedbe zanikali, saj da je soseska mirna in tiha. Policija umore že preiskuje, trenutno pregleduje telefonske izpiske žrtev, da bi ugotovila, ali med njimi obstaja kakršna koli povezava.