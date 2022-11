Skupina 50 protestnikov je načrtovala pohod do konferenčne dvorane, v katerem se je danes začel dvodnevni forum Apec. Kmalu po njihovem odhodu pa so izbruhnili spopadi v bližini spomenika demokracije v središču Bangkoka, le osem kilometrov od dvorane.

Drama se je začela, ko so protestniki na policijskem avtomobilu na žaru spekli čili in dim usmerili proti policistom. V spopadih, ki so trajali skoraj pol ure, so protestniki metali kamenje in steklenice v policiste, ti pa so se odzvali z gumijastimi naboji.

Po podatkih bolnišnice Erawan je deset ljudi utrpelo lažje poškodbe. Policija pa je že aretirala 25 ljudi, ki so obtoženi vandalizma, nasilja, požiga in oviranja policistov, je novinarjem povedal tiskovni predstavnik policije Archayon Kraithong. Prav tako je priznal, da jim ni uspelo nadzorovati protestov in so zato bili primorani uporabiti silo.

Protesti proti tajskemu premierju so sicer v zadnjih letih potekali že večkrat. Samo leta 2020 se je na ulicah Bangkoka zbralo več deset tisoč ljudi in zahtevalo njegov odstop.

Tajski premier in nekdanji poveljnik vojske je na oblast prišel leta 2014 z vojaškim udarom, s katerim je bila odstavljena demokratično izvoljena vlada premierke Yingluck Shinawatre. Tajska je pod njegovim vodstvom zabeležila najslabše gospodarske rezultate v zadnjih 30 letih, njegova vlada pa se je soočala tudi s kritikami zaradi ravnanja tekom pandemije covida-19.