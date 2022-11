Anketa ugotavlja, da 70 odstotkov Američanov, ki se opredeljujejo kot neverni, agnostiki ali ateisti, meni, da so podnebne spremembe resen problem za človeštvo. Med vernimi Američani jih je takega mnenja 52 odstotkov.

Okrog 66-odstotkov tistih, ki niso verni, podnebne spremembe pripisuje človeškim dejavnostim, istega mnenja pa je le 47 odstotkov vernikov.

Na splošno pa 74 odstotkov Američanov meni, da je planet Zemlja svet in da ga je treba ohraniti. V to verjame 80 odstotkov katoličanov in protestantov ter 77 pripadnikov nekrščanskih ver. Večina vernih tudi meni, da Sveto pismo vsebuje nauke o potrebi po varovanju okolja.

Za verne Američane neučinkovito izkoriščanje energije ni tako velik problem, kot za neverne. Le 34 odstotkov konservativnih protestantov meni, da so podnebne spremembe resen problem, med temnopoltimi protestanti pa jih je takega mnenja 68 odstotkov.

Izvajalci ankete v rezultatih vidijo pomemben vpliv politike. Republikanci, ki večinoma ne verjamejo v podnebne spremembe ali da so posledica človeških dejavnosti, so večinoma bolj verni kot demokrati.

Verniki večinoma menijo, da je več drugih pomembnejših problemov in da bo za podnebje poskrbel Bog, večji problem pa so podnebne regulacije, ki bi naj zmanjševale število delovnih mest, dražile energijo in krnile svoboščine.