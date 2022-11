Novopečeni lastnik Twitterja, eden najbogatejših Zemljanov Musk, je takoj po zaključku 44 milijard dolarjev vrednega prevzema upravljavca istoimenskega družbenega omrežja, prek elektronskih sporočil izvedel množično odpuščanje, nato začel vabiti osebje nazaj, ko je ugotovil, da so za določene funkcije nepogrešljivi, zatem pa spet začel groziti z odpuščanji in celo stečajem podjetja. Skupaj je odpustil že polovico od 7500 zaposlenih, 700 jih je odšlo že v pričakovanju njegovega prevzema.

Vmes je poslovne odločitve v javnosti preizkušal kar prek Twitterja in naletel na kritike in posmeh, obilo nejasnosti vlada glede njegove politike do sovražnega govora in ekstremizma na Twitterju oziroma glede usklajevanja sovražnega govora s svobodo govora.

Nazadnje je Musk zaposlene, ki jih še ni odpustil, postavil pred ultimat - bodisi naj se v celoti in brezpogojno predajo podjetju, tudi z dolgimi in intenzivnimi delovniki, ali pa odidejo. »Samo izjemno delo bo dobilo zadostno oceno,« naj bi po pisanju francoske tiskovne agencije AFP pisalo v notranji komunikaciji podjetja.

V veliki zmedi številni zaposleni odhajajo kar sami. »Morda sem izjemna, nisem pa brezpogojna,« je zapisala ena od zaposlenih, ki je k zapisu na Twitterju dodala ključnik »radimejsvojenekdanjedelovnomesto«.

Podobna sporočila so delili številni drugi zaposleni, po poročanju ameriških medijev naj bi se za odhod odločilo več sto oseb. V javnosti se tako pojavlja vse več ugibanj, da se približuje konec Twitterja. »Uporaba Twitterja je dosegla nov vrh, lol,« je medtem ironično tvitnil Musk ter dodal še več provokativnih čivkov.

Obenem je Twitter zaposlenim sporočil, da bodo pisarne na sedežu podjetja ta konec tedna zaprte za vse, in jih prosil, naj informacije javnosti ne izdajajo, a je po pričakovanjih nemudoma prišla iz hiše. Zgodba s Twitterjem namreč že vrsto dni polni naslovnice in prostor v ameriških in svetovnih medijih.

Precej bolj urejena je korporativna kultura v Amazonu, ki se je iz spletne trgovine razvil v tehnološkega velikana. A tudi to podjetje, katerega ustanovitelj in največji posamični lastnik je Muskov tekmec za najbogatejšega Zemljana Jeff Bezos, se je znašlo v ne najbolj spodbudnem položaju. Po izjemnih poslovnih rezultatih zaradi razmaha spletne trgovine in uporabe tehnologije v času pandemije covida-19, ko je na veliko zaposlovalo in praktično podvojilo število zaposlenih, mora zdaj zaradi umirjanja gospodarske dejavnosti in padca prodaje izvesti spremembe.

Amazon je tako potrdil poročanje medijev, da je začel proces odpuščanja. »Gospodarstvo je v zapletenem položaju, v zadnjih letih pa smo intenzivno zaposlovali,« je v internem sporočilu zaposlenim razloge po pisanju AFP pojasnil prvi mož Amazona Andy Jassy.

Po medijskem poročanju naj bi v podjetju odpustili okoli 10.000 zaposlenih, kar je sicer manj kot odstotek približno 1,5 milijona zaposlenih. Jassy te številke ni potrdil, je pa navedel, da se je proces zmanjševanja delovne sile začel in bo trajal še v 2023. Amazon je sicer letos že zmanjšal število začasno zaposlenih za okoli 80.000.