Marcus Sedgwick, rojen leta 1968, je poznan zlasti kot pisatelj. Preden se je resno posvetil pisanju knjig, ki jih je tudi sam ilustriral, je delal kot kamnosek in rezbar, deset let pa je posvetil založništvu mladinske literature.

Najstniška leta je zaznamovalo darkerstvo, kar je mogoče zaslediti tudi v njegovih delih. Medtem ko strokovnjaki njegove zgodbe označujejo kot temačne, pa se mladi nad njimi navdušujejo. Že za prvo knjigo z naslovom Floodland (2000) je prejel nagrado Branford-Boase. Njegovo prvo v slovenščino prevedeno delo pa je Slutenje, so zapisali pri Miš založbi, ki je po tem romanu v prevodu Primoža Kuštrina poskrbela še za prevod šestih njegovih del, med drugim za štiri knjige iz zbirke Krokarščine, ki jih je prevedla Meta Osredkar.

Njegova prva knjiga za odrasle je bila objavljena leta 2014 pod naslovom A Love Like Blood, sicer pa je spisal več kot 40 knjig, od katerih se jih je več kot 30 potegovalo za različne nagrade, piše britanski časnik The Guardian, ki je tudi sam štiri avtorjeva dela nominiral za nagrado za otroško leposlovje.

Med avtorjevimi najnovejšimi deli sta priročnika za otroke Be the Change: Be Calm - Rise Up and Don't Let Anxiety Hold You Back (Bodi sprememba: Ostani miren, dvigni se in ne dovoli, da te omejuje tesnoba) ter Be the Change: Be Kind - Rise Up and Make Difference to the World (Bodi sprememba: bodi prijazen, dvigni se in poskrbi za spremembe v svetu), ki sta izšla avgusta.

V nekem intervjuju je Sedgwick povedal: »Mislim, da je uspešna knjiga tista, ki bralca pusti na vsaj malo drugačnem mestu, kot je bil, preden jo je prebral.«