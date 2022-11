Ukradli stojnico in med

Same svinjarije so se prejšnjo soboto dogajale po Sloveniji. In s tem nikakor ne kažemo s prstom na vse obnemogle zaradi Martinovega vina. Čeprav … V noči s petka na soboto so neznanci na Trgu svobode v Mariboru Listi za pravičen razvoj mestnih četrti in krajevnih skupnosti (LPR) ukradli stojnico, na kateri so zbirali podpise proti sprejetju občinskega prostorskega načrta. Na njej je sicer pred tem več tisoč domačinov izkazalo jasen »ne« načinu sprejemanja prostorske ureditve, ki da se je župan Arsenovič po njihovem loteva brez vključevanja prebivalcev. Nadomestno stojnico so že prejeli, a so zavrnili njeno lokacijo – tik ob stojnici Liste Franca Kanglerja. Ali je incident, ki ga nekateri vidijo kot grožnjo županski kandidatki, kakorkoli povezan s štajerskim praznikom leta, policija ni ne potrdila ne ovrgla. Se je pa v Ljubljani na dan vinske poti odvil še en »zločin«. Okoli ene ure popoldan, ko je center mesta preplavila reka vina željnih, so policisti začeli preiskovati rop. Neznanec je stopil do stojnice, z nje vzel kozarec medu, lastnik ga je ustavil, a ga je tat lopnil s kozarcem po glavi in zbežal. Osumljenca, starega med 40 in 50 let, suhe postave in daljših skodranih las, niso našli. Če kdaj, je imel prav v soboto idealno priložnost, da se izgubi v množici …

Zaspal na tujem kavču

Sobotna noč je bila očitno naporna tako za falote in policiste kot tudi vse ostale, ki so se v živo preprič(ev)ali, ali je iz mošta čisto zares nastalo vino. Mnoge je analiza stanja priljubljene tekočine utrudila, nekatere pa popolnoma izčrpala. Tako zelo, da niso imeli energije poiskati lastno posteljo, ampak so se zvalili v prvo, ki jim je prekrižala pot. Koprčan je nekaj pred šesto uro zjutraj poklical policijo, da je na njegova vrata pozvonil 46-letnik, nepovabljen vstopil v stanovanje, se zvalil na kavč in zaspal. Ko ga je lastnik skušal prebuditi in mu razložiti, da še ni doma ter naj se spoka v lastno posteljo, nepovabljeni gost ni želel nič slišati za to in prostorov ni hotel zapustiti. Pomagal ni niti prihod policije, saj je bil nedostojen tudi do njih. Ker jih ni ubogal, so morali uporabiti prisilna sredstva. Slab začetek vikenda, ni kaj.

Bonboni za »umret«

Kar malce preveč sta se med delom sprostili čistilki ene od turističnih hišk v Konavlah na jugu Dalmacije. Nevedoč, da je v njih droga, sta si namreč postregli s pisanimi gumijastimi bonboni, ki sta jih našli na mizi. V kratkem sta dobili tako hude halucinacije, da sta morali v bolnišnico. Reakcije telesa na THC so različna, najpogostejša pa so tesnoba, hitrejše bitje srca, potenje, težje dihanje … Manjkrat kot je oseba prišla v stik z drogo, burnejši je prvi odziv nanjo. V zgodbo se je vpletla tudi policija, ki je našla skupno za okoli pol kilograma »obogatenih« sladkarij. 43-letnemu Kanadčanu, najemniku hiške, so za čas trajanja postopka zasegli potni list, na koncu pa ga kaznovali z okoli 3500 evri globe. Aretirali ga niso, ker bonbonov ni prodajal, ampak jih je (vsaj v načrtu) imel le za lastne potrebe.

Paprika, ki to ni

Malce drugače se je ljubezen do drog in njihove prodaje končala za 69-letnika, ki so ga nedavno prijeli s kilogramov in pol marihuane. Gospod si je s preprodajo očitno malce izboljševal penzijo, na vse pretege pa se je trudil, da bi prelisičil policijo. Marihuano je imel namreč »skrito« v steklenih kozarcih z napisi »paprika«, pa v vrečki za tobak in čaj, nekaj celo v rumenih plastičnih »kinder« jajčkah, v kateri se je namesto igračke res skrivalo pravo presenečenje. Trenutno je v priporu.

Plačal zaradi barab

Še ena zanimiva zgodba prihaja s Hrvaške. Sodišče v Crikvenici je zaradi objave na facebooku s sto evri kazni kaznovalo moškega. Ta je namreč fotografiral policiste, potem pa sliko, pospremljeno z žaljivim zapisom, objavil na spletu. Incident se je odvil konec januarja letos v Malinski, ko je policija ustavila avto, v katerem je bil on kot sovoznik. Naredil je sliko policistov in njunega avta in jo manj kot uro kasneje objavil, zraven pa zapisal »ACAB«, All Cops Are Bastards oziroma vsi policisti so barabe. Moški je kazen sprejel in se nanjo ni pritožil.