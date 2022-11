Sodeč po vremenskih projekcijah je pred nami pestro vremensko dogajanje. Kot so povzeli poročilo dežurnih državnih napovedovalcev vremena na spletnem mestu zurnal24.si, bo čez vikend deževalo pa še ohladilo se bo, v soboto popoldne ali v noči na nedeljo naj bi se ponekod sneg spustil celo do nižin. Ravno prav, bi lahko rekli, saj kot so zapisali in besede dokumentirali s fotografskim materialom na portalu N1, so v glavnem mestu države že začeli postavljati božično-novoletne smreke, ki bodo prelestno razsvetljene razveseljevale teme navajene sprehajalce po ulicah največjega slovenskega velemesta.

Konec tedna se bo z dvema slalomoma na severu Finske v Leviju začela sezona v alpskem smučanju za ženske. Po poročanju državnega spletnega mesta rtvslo.si zmagovalkam Levija tradicionalno in simbolno podarijo severnega jelena. Leta 2014 si ga je z zmago priborila tudi slovenska narodna junakinja Tina Maze, ki se je, kot so zapisali na portalu Siol.net, pred dnevi prvič iz oči v oči srečala z nekoč najboljšo slovensko smučarko Matejo Svet. Mateja Svet je svoje spoštovanje do Tine Maze po zapiskih Siola izpostavila že prejšnji petek, ko je na novinarski konferenci pred odprtjem razstave Mateja je zlata! v Slovenskem smučarskem muzeju v Tržiču Mazejevo izpostavila kot eno najboljših športnic na svetu, pred leti pa ji je na pobudo legendarnega športnega novinarja Vita Divca napisala pismo, ki je Tini v obdobju njene rezultatske krize vlilo nov zagon. A vse do minule srede se največji slovenski smučarki še nista srečali. Veliko sta si imela povedati tudi Svetova in Tone Vogrinec, ki se prav tako dolga leta nista približala drug drugemu. Zakaj, sicer nismo izvedeli, smo pa lahko že poleti v Nedeljskem dnevniku prebrali, da sta se po vseh teh letih vendarle sestala, srečanje pa je v tajnosti pripravil Bojan Križaj. Pred dnevi sta se ponovno srečala in spravo še enkrat ovekovečila ob predaji zbirke več kot petsto smučarskih relikvij, ki jih je Mateja Svet zbrala v svoji smučarski karieri in jih podarila Slovenskemu smučarskemu muzeju v Tržiču. »O sami sebi nikoli nisem razmišljala, da imam zmožnost odpuščanja, vedno sem bila prepričana, da jaz tega nimam in da pač tako je. Ta oseba zraven mene me je porinila, kako bi rekla, omogočila s svojim ravnanjem, da sem začela zelo brskati po sebi in da sem našla eno zrno, nekaj, in potem to zelo dobro obdelala, da je vzklilo in potem zraslo, da sem se lahko naučila odpuščati,« je ob okrogli mizi povedala Svetova.

Pestner pri novi predsednici

Nadvse veselo in s preteklostjo zaznamovano je bilo preteklo nedeljo tudi v štabu nove predsednice Slovenije Nataše Pirc Musar, kjer je ob praznovanju zmage nad Anžetom Logarjem žgolel Oto Pestner s svojim New Swing Quartetom, kar je v precejšnji meri osupnilo kroniste Slovenskih novic, saj so zapisali, da je Pestner dolga leta s pevskimi vložki v času volilne kampanje spremljal stranko SDS, letos pa se je celo odločil, da vstopi v politiko, in je na državnozborskih volitvah kandidiral za poslanca stranke Povežimo Slovenijo. Kako se je sploh znašel med političnimi kandidati, pa je razložil za portal Žurnal24. »Takrat me je k sodelovanju povabil Marjan Podobnik, sploh je bila cela ideja njegova. Meni kot takemu pa je prišla na um glasbena tema in sem jo napisal ter posnel pesem Povežimo Slovenijo. Ta pesem se je neverjetno prijela, tako smo potem posneli še videospot in izdali CD-ploščo, vse se je kar nadgrajevalo. In potem mi je Marjan rekel: Kaj pa, če bi ti kandidiral? Najprej sem malo okleval, potem pa so naredili plakat. Jaz se nisem pojavljal na nobenih shodih, to me ne zanima, a če me imajo ljudje tako radi, da bodo zame glasovali, pa nimam nič proti,« je o svoji politični poti jel razlagati Pestner.

Kakšen dogovor je Oto sklenil z novo predsednico, ni izdal, je pa kralj slovenske narodnozabavne glasbe Sašo Avsenik obelodanil, kakšnega je on sam sklenil s svojo ženo. »Z ženo imava nekakšen dogovor, da sem jaz več od doma, ona pa je več doma. Lahko rečem, da imam res srečo, da se je žena odločila za družinsko življenje, da je to sprejela. Včasih je težko, ker atija ni toliko doma, a po drugi strani takrat, ko sem, skupne trenutke še toliko bolj izkoristimo. Pri naju z ženo še kako velja stari rek, da za vsakim uspešnim moškim stoji uspešna ženska,« je menda v smehu, kot so pripomnili, povedal Avsenik. Prav poseben pakt s svojo izvoljenko ima tudi Dalibor Dadidović, ki ga sicer širša javnost pozna pod umetniškim imenom Dadi Daz. Za Slovenske novice se je pohvalil, da sta se z ženo Nado dogovorila, da ne bosta imela otrok, ker pravita, da je časa za uživanje v življenju premalo. A nekaj jima ga je ostalo, kot se je pohvalil Slovenskim novicam. »Vozim se z električnim motorjem, hodim v naravo in uživam v 'lajfu'. Z mojo ženko si privoščiva bolj izlete, ker ima ona trgovino za male živali Žako na koseški tržnici in je vezana na delo. Tako sva za več dni oziroma kar mesec raje izkoristila Dalmacijo, kjer na barki loviva ribe,« je v časopisni eter dahnil glasbeni umetnik.

Gojc mora potrpeti še dve leti

Svoj posebni stil neguje tudi Jože Potrebuješ. In ga sproti tudi nadgrajuje, kot smo izvedeli v reviji Lady, kjer so ga opisali kot spretnega, preudarnega, premišljenega in nadarjenega za doseganje odličnih finančnih rezultatov, ki jih ustvarja ne samo z glasbo, temveč tudi s produkcijo otroških in zabavnih oddaj. Čuk Jože se, kot so zapisali, vsake toliko časa ob uspehih rad tudi nagradi. Najraje z zbirateljskimi kitarami, ki jih ima menda doma že lepo zbirko, pred kratkim pa je do uredništva prišel namig, kot so si polaskali, da se je za 55. rojstni dan pocrkljal še z novim jeklenim konjičkom, in če gre verjeti govoricam, gre za ferrarija. Pridali so še, da bodo odslej zelo pozorni na to, kdo sedi v ferrariju, če bodo kakšnega srečali na cesti. Ali pa tudi ne, saj kot so izdali na koncu, naj bi Jože svojega lepotca vozil le ob posebnih priložnostih, saj se zaveda, da slovenske ceste niso najprimernejše za to prestižno vozilo, pa še pri ljudeh naj bi zbujal različna čustva, od navdušenja do pregovorne zavisti (kaj pa je tistih nekaj sto tisoč evrov).

Z veliko bolj skromnim prevoznim sredstvom pa se po novem naokrog prevaža igralec Vlado Novak. Kot se je izpovedal za taisto sredstvo javnega obveščanja kot Potrebuješ, za potovanja po domovini rad uporablja svoj avto, saj je tako najbolj mobilen in fleksibilen, kot so poudarili, odkar je upokojenec, pa s pridom izkorišča brezplačno vozovnico. »Veliko potujem z vlakom, na festival slovenskega filma pa sem se od nastanitve do prizorišča vozil z avtobusom. Samo pokažem svojo vozovnico in mi zelo prijazno rečejo: 'Prosim, sedite.' Čestitam državi, da je to naredila, še bolj pa ji bom, ko bo dala malo več denarja za film,« je oznanil Novak, ki se mu na vlaku, sodeč po izpričanem v reviji Suzy, čez dve leti utegne pridružiti igralski kolega Gojmir Lešnjak - Gojc. V Dnevnikovem Pilotu je napovedal, da bi srčno rad poskusil, kako je biti upokojenec. »Še dve leti moram potrpeti in bo. Zanima me, ali bom imel res še manj časa kot doslej« je dejal Gojc.