Ko so ljubljanski odbojkarji, takrat še pod vodstvom Zorana Kedačiča, 1. marca 2017 v Stožicah na zadnji tekmi skupine E v ligi prvakov premagali slovito Modeno s 3:2, nihče v klubu ni pomislil, da bodo novo zmago v tem tekmovanju čakali več kot pet let. Vmes dvakrat, tudi lani, celo niso igrali med najboljšimi evropskimi klubi. Toda že po žrebanju skupin, ki jim je ob Perugii namenilo še turški Ziraat Bank Ankaro in nemški Düren, je bilo jasno, da imajo lepo priložnost, da ne pridejo le do vsaj ene zmage, ampak se morda lahko prebijejo skozi prvi del tekmovanja. Po sredini tekmi z Dürnom zmago že imajo v žepu, pot do napredovanja v izločilne boje pa bo še dolga.

»Ko smo videli, da so Nemci v Ljubljano prišli brez nemškega reprezentanta Tobiasa Branda in čilskega korektorja Sebastiana Geverta, nas je še bolj podžgalo, da smo vsi verjeli v zmago. Že od prvega niza naprej smo pritisnili z začetnim udarcem, zato je bil njihov sprejem nekaj slabši. V tem elementu igre smo tudi sami imeli nekaj težav, predvsem v začetku tretjega niza, ko smo prišli v takšno rotacijo, da nam je bilo težje sprejemati, ob tem pa je bil na začetnem udarcu njihov najbolj nevaren igralec. Toda pred začetkom četrtega niza nas je kapetan Nikola Gjorgiev umiril in dejal, da ne smemo niti malo dvomiti o sebi. Prepričan sem bil, da bomo ta niz, s tem pa tudi tekmo dobili,« se je svoje prve zmage v ligi prvakov veselil Matej Kök, ki je bil pred več kot štiri tisoč gledalci, večina med njimi je bila osnovnošolskih otrok, izbran za najboljšega igralca tekme.

Do svoje sploh prve zmage v ligi prvakov z izjemo Gjorgieva, Alena Šketa in Janija Kovačiča, ki je bil v ekipi tudi pred dobrimi petimi leti, ni prišel le Kök, pač pa vsi drugi odbojkarji ACH Volleyja. Jedro letošnje ekipe je v lanski sezoni navduševalo v pokalu challenge, kjer jih je v polfinalu po zmagi v zlatem nizu zaustavil poznejši zmagovalec, francoski Narbonne. »Čeprav sta pokal challenge in liga prvakov dva popolnoma različna svetova, so tudi lanske tekme pripomogle k samozavesti ekipe. Drugače bi bilo, če bi morali letos ekipo uigravati, tako pa so ključni akterji še vedno tukaj. Veseli me, da imamo stabilnost in mirnost tudi v trenutkih, ko smo v težavah. V prihodnjih tekmah bomo morali bolje sprejemati, kar je sicer velikokrat odvisno tudi od nasprotnika, in bolje izvajati začetne udarce. Tu še imamo rezerve in do tekme z Ziraat Banko bomo to morali popraviti,« se je trener Ljubljančanov Radovan Gačič že ozrl proti prihodnjemu nasprotniku v ligi prvakov, ko bo 30. novembra v Tivoliju gostovala turška ekipa.

Ziraat Banko je v drugi tekmi drugega kroga skupine E doma v prvem nizu presenetili Perugio in je na koncu zmagala s 3:1 (-24, 22, 20, 23). V ekipi ni bilo Gregorja Ropreta, ki je ostal v Italiji.