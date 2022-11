Osnovna zgodovina svetovnih prvenstev v nogometu je bržkone znana vsakemu bežnemu spremljevalcu najbolj priljubljenega športa na svetu. Mnogi bi vam iz rokava stresli, da bo prihajajoči mundial v Katarju 22. v zgodovini, da ima največ naslovov prvaka Brazilija (5) in da je najboljši strelec turnirjev Nemec Miroslav Klose (16). A v zgodovini svetovnih nogometnih prvenstev je še veliko manj znanih, a kljub temu zanimivih podatkov in dejstev. Nekatere od njih predstavljamo v naslednjih vrsticah.

Katar 80. reprezentanca z nastopom na SP

Na svetovna nogometna prvenstva se morajo reprezentance prebiti skozi kvalifikacije, le gostitelj je tisti, ki dobi avtomatsko vstopnico. Do zdaj se je na enega največjih športnih dogodkov na svetu uspelo prebiti 79 reprezentancam, dvakrat tudi Sloveniji, v Katarju pa se bo ta seznam razširil na 80. Prvič bo na mundialu nastopil ravno Katar. V zgodovini je svetovno prvenstvo dvakrat gostila tudi Mehika (1970, 1986), država z največ nastopi (16), ki ji še ni uspelo priti do končnega zmagoslavja. Najmanjša država, ki je kadar koli nastopila na turnirju najboljši svetovnih nogometnih reprezentanc, je Islandija, ki je leta 2018 štela vsega 334.000 prebivalcev. Nemčija pa je tista, ki je na mundialih odigrala največ tekem (106), finalov (8), polfinalov (13) in četrtfinalov (16).

Edino svetovno prvenstvo, kjer o prvaku ni odločil finale, je bilo leta 1950 v Urugvaju. Fifa je tedaj namreč izjemoma spremenila pravila. Zmagovalci skupin niso igrali izločilnih bojev, temveč so tvorili novo skupino. Po spletu okoliščin sta na stadionu Maracana v Riu de Janeiru, kjer se je zbralo do danes rekordnih 203.849 gledalcev, zadnjo tekmo odigrali reprezentanci, ki sta edini še lahko prišli do naslova prvaka. Gostitelji Brazilci so potrebovali le remi, a je na koncu z 2:1 zmago slavil Urugvaj. 20 let pred tem je Jugoslavija na prvem svetovnem prvenstvu v Urugvaju na eni od tekem na zelenico poslala najmlajšo enajsterico v zgodovini tekmovanja. V povprečju so bili igralci stari 21 let in 258 dni. Nemčija pa je proti Iranu leta 1998 igrala z najstarejšo enajsterico do zdaj (31 let in 345 dni).

Le trije svetovni prvaki kot igralci in trenerji

Eden bolj smešnih dogodkov na tekmah svetovnega prvenstva se je zgodil leta 1938. Italijanski velikan Giuseppe Meazza se je v polfinalnem obračunu proti Braziliji pripravljal na izvedbo enajstmetrovke pri izidu 1:1, ko mu je popustila vrvica na kratkih hlačah, ki so mu posledično padle do gležnjev. Igralce je dogodek sila zabaval, menda najbolj brazilskega vratarja Walterja Goularta. Meazza si je znova namestil kratke hlače in dosegel zmagoviti gol, Goulart pa naj bi se med tem še vedno smejal.

Edini igralec v zgodovini svetovni prvenstev, ki je bil izključen na rojstni dan, je bil Italijan Gianfranco Zola. Rdeči karton je prejel proti Nigeriji v osmini finala leta 1994 zaradi prekrška nad Augustinom Eguavoenom, posledično pa dobil dve tekmi prepovedi nastopanja. Italija je kljub temu po podaljških Nigerijo izločila z 2:1 in prišla vse do finala, Zola pa po dogodku na turnirju ni igral več niti minute.

Legendarni vratar Lev Jašin, poznan kot črni pajek zaradi svoje nogometne oprave, je za Sovjetsko zvezo nastopil na treh svetovnih prvenstvih (1958, 1962 in 1966). Ko so ga ob priložnosti povprašali o njegovi rutini pred pomembnimi tekmami na mundialu, je podal enega najbolj nenavadnih odgovorov v zgodovini. »Pred pomembno tekmo na svetovnih prvenstvih rad pokadim cigareto, da si umirim živce. Potem pa si privoščim kozarec žgane pijače za toniranje mišic.« Jašin po koncu kariere nikoli ni zašel v trenerske vode kot Francoz Didier Deschamps, Brazilec Mario Zagallo in Nemec Franz Beckenbauer. Omenjeni trije so namreč edini, ki so svetovno prvenstvo osvojili kot igralci in trenerji.

Rekordna vsota za svetovnega prvaka Zmagovalec svetovnega prvenstva v Katarju bo prejel rekordnih 42 milijonov dolarjev nagrade. Francija je leta 2018 za naslov svetovnega prvaka prejela 38 milijonov dolarjev. Poraženec v Katarju bo prejel 30 milijonov dolarjev, Hrvaška jih je leta 2018 kot poraženka finala 27. Je bil pa ves nagradni sklad v Rusiji višji od tokratnega. Znašal je 791 milijonov dolarjev, medtem ko je tokratni 700 milijonov. Vsaka reprezentanca, ki se je prebila v Katar, je prejela dva milijona dolarjev za pokritje stroškov priprav. Izbrane vrste, ki se bodo prebile v izločilne boje, bodo prejele po 10 milijonov dolarjev. Svetovni prvak bo tako na koncu skupno bogatejši za 54 milijonov dolarjev.