Zadnje leto je na javni TV Slovenija pač vse mogoče. Novodošli novinarski začetniki spodrivajo stare novinarske mačke, mojstre. Nič zato, če nekateri vajenci ne bodo nikoli postali mojstri, saj so naši. Komu mar za izkušnje in profesionalne standarde! In nič zato, če jih gledalci ne cenimo. Ali se bomo privadili ali pa nas bodo zamenjali. Novih novinarjev je treba očitno zaposliti toliko, da za nekatere moteče ne bo več dela v informativnem programu, posebno Saša jim gre na živce in sindikalna Helena, seveda. Različni načini so, kako »prepričati« moteče, naj odidejo. Urbanija, po njegovem absolutno nepolitičen in do onemoglosti strokoven direktor TV Slovenija, tovrstno »prepričevanje« res obvlada, saj se je dve leti mojstril pri najboljšem v državi. Vsaj z govoričenjem o strokovnosti naj nam prizanese. Agencija Valicon je v svoji raziskavi Ogledalo Slovenije ugotovila, da je stopnja zaupanja do RTV Slovenija najnižja od začetka meritev leta 2018. Generalno vodstvo RTV se do teh ugotovitev seveda ni opredelilo. Saj tudi podatkov o gledanosti oddaj informativnega programa v minulem letu nočejo/si ne upajo objaviti.

Kaj pa o stanju na RTV Slovenija pravi varuhinja pravic gledalcev in poslušalcev? V letošnjem letu sem ji pisala petkrat, prvič zaradi januarskega Možinovega Utripa, drugič zaradi ukinitve Studia City, tretjič zaradi vseh ukinjenih oddaj ter neprofesionalnega dela novinarjev, četrtič zaradi pristranskosti voditeljice Vide Petrovčič v oddajah RTV danes in jutri, in petič zaradi prisotnosti Bojana Požarja v eni od oddaj Odmevi. Na prvi dve pritožbi mi je varuhinja odgovorila pavšalno, formalistično, na tri pritožbe pa odgovora še nisem dobila. V njeno nepristranost žal dvomim, saj je njen mož eden od novinarjev v informativnem programu ter menda neformalni pomočnik odgovorne urednice informativnega programa. Odgovorna urednica Jadranka Rebernik se za moje pritožbe, posredovane njej, ni zmenila. Ona komunicira le s pomembneži, s strojevodjo Slavkom Kmetičem denimo, enim od programskih svetnikov, izbranih od generalnemu vodstvu ljube politike. In samo za to gre, tako generalnemu vodstvu kot tistim urednikom in novinarjem, ki javno ali prikrito nasprotujejo noveli zakona o RTV Slovenija. Z njim tako ljubo politiko želijo ostati še naprej v spregi in delovati po njihovi meri. Zraven pa čim dlje ohraniti stolčke in privilegije.

Namere jim lahko preprečimo le volilci z odhodom na referendum in s pritrditvijo noveli zakona o RTV.

Magda Plementaš Lombar, Kranj