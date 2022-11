V celoti se strinjam z uvodnimi besedami ge. Jamnikove. Priznajte, da ste pozabili, mladi pa sploh ne vedo, v kakšnih srečnih časih smo živeli. Ali smo kot družba od tedaj kaj napredovali? Presodite sami. Morda mi nekateri ne boste verjeli, ampak obstajajo ljudje, ki so izkoriščali vse ugodnosti prejšnjega režima, sedaj pa pravijo, da je v tem času vladal zločinski režim. Bog naj jim odpusti, saj ne vedo, kaj govorijo.

Ali se Cerkev še ukvarja samo s svojo osnovno dejavnostjo? Vsakdo, ki začuti možnost širitve svojega vpliva, izkorišča to možnost. Sedaj so ji zrastla krila in si postavlja visoke cilje (naj se spomni Ikarusa).

Poglejmo njeno vedenje z bolj humorne plati. V manj znanem evangeliju po Antonu (stran 123, 32,33) piše: »Udeležba na volitvah je državljanska in krščanska dolžnost.« Sedanja vzpodbuda SŠK (Slovenske škofovske konference) k volitvam je samo razlaga tega evangelija, kar je sicer tudi dolžnost duhovščine, in se glasi: »Pred volitvami predsednika (manjka ali predsednice, op. a.) republike se slovenski škofje obračamo na vas, dragi verniki, in obenem tudi na vse ljudi dobre volje in plemenito misleče ljudi, ter vas vabimo, da se jih v nedeljo, 13. novembra 2022, udeležite.« Lepa gesta. Žal nadaljevanje njihovega vabila ne spada več v evangelij in se glasi: »Od bodočega predsednika pričakujemo …« S tem na neki način podpirajo kandidata moškega spola. Kaj res ne vedo, da sta kandidata različnega spola? Pri cerkvenih postavah lahko ignorirajo pravico žensk do enakopravnosti z moškimi, saj ne dovolijo ženskam do poklica župnice. Za posvetni del družbe so njihova škofovska pričakovanja samo od predsednika, ne pa tudi od predsednice, nesprejemljiva. S to gesto so prekoračili Rubikon, saj niti ne upoštevajo morebitne zmage ženske kandidatke. Tako (ne)diskretno navijajo za moškega kandidata in imajo za to svoje razloge, zavedajoč se, da njihov vpliv na ljudi slabi. Kje so časi, ko je cerkveno izobčeni kralj Henrik IV. v Canossi tri dni in tri noči bos in gologlav čakal na usmiljenje papeža Gregorja VII., da ga reši anateme? Ja, takšna je bila tedaj moč Cerkve.

Toda časi se spreminjajo. Recimo, na Nizozemskem zapirajo cerkve. Samo v nadškofiji v Utrechtu je treba zapreti ali prodati 235 praznih cerkva. Katoliško življenje po zaprtju cerkve zamre, zato Nizozemci spreminjajo namembnost teh cerkva v bolj koristne dejavnosti. Zakaj Slovenci vedno capljamo za naprednim svetom?

Po teh predsedniških volitvah je za našo opevano »spravo« le nekaj upanja. Nova predsednica države je povezovalna, in če njen dosedanji protikandidat ne bo snel maskirne ovčje kože, bomo s prijateljskim in kulturnim sodelovanjem sčasoma prebrodili našo »razklanost«. Nočem več slišati nobene ponudbe bolniške postelje v psihiatrični kliniki za drugače mislečega. Naj si jo lastnik rezervira kar zase.

Slovenci so le uslišali priporočilo SŠK in odšli bolj množično na volišča. Bravo vsi, in volivci in SŠK.

Še rezime teh predsedniških volitev. Kako to, da je g. Logarju uspelo zbrati toliko glasov volivcev, kljub pripadnosti poraženi stranki? Enostavno. Iz SDS nahrbtnika je z besedami zavrgel vse ideje in metode Janeza Janše. Zavedal se je, da večina Slovencev tretira Janeza Janšo kot persono non grata. Brez Logarja bo sedaj Janša težje našel smiselne teme za svoje čivke in brce.

Kaj bo pa v naprej delal dosedanji predsednik države? To pa je problem; zabojnike je verjetno že pozabil prazniti, v mesariji bi se še porezal, v gozdu bi ga gozdarji morali paziti, da se ne ponesreči, slikanje za instagram pa ni dobičkonosno. Kaj za njega ni nobene pametne zaposlitve?

Toni Jurjec, Brezovica pri Ljubljani