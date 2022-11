Ljubljana. V prvih desetih mesecih letošnjega leta so bili vozniki tovornih vozil udeleženi v nekaj več kot 2000 prometnih nesrečah. Umrlo je šest ljudi, med njimi pet voznikov tovornih vozil. Devetintrideset ljudi je bilo hudo poškodovanih, 304 pa lažje. Da bi še bolj opozorili na varnost voznikov tovornih vozil pa tudi avtobusov, te dni poteka tretja letošnja nacionalna preventivna akcija. Koordinira jo agencija za varnost prometa (AVP), ki voznike poziva k upoštevanju predpisanega časa vožnje, odmorov in počitka, ne le zaradi kazni, ampak zaradi lastne varnosti in varnosti drugih v prometu.

»Pomembno je, da vozijo spočiti in v ustreznem psihofizičnem stanju, saj lahko zmanjšana pozornost za volanom večdesettonskega tovornjaka pripelje do hude nesreče. Zato naj primerno ukrepajo že ob prvih znakih zaspanosti,« opozarja AVP. Zgovoren je podatek evropske komisije iz leta 2018, da je utrujenost pomemben dejavnik v približno 20 odstotkih nesreč, v katerih so udeležena tovorna vozila. Če spimo manj kot pet ur na noč, se kar 4,5-krat poveča verjetnost udeležbe v nesreči. Če ostanemo budni več kot 24 ur, delamo podobne napake, kot če bi imeli v krvi 1 mg/l alkohola. Z vidika zaspanosti za volanom z vožnjo ponoči do šestkrat bolj tvegamo, da se bomo zapletli v nesrečo.

Pogosto nepripeti

Od 2014 nesreč, v katere so bili vozniki tovornih vozil udeleženi do konca oktobra, so jih sami povzročili 1285 oziroma 64 odstotkov. V obdobju 2013–2021 so povzročili 88 smrtnih nesreč in 286 nesreč s hujšimi poškodbami. Med glavnimi vzroki za smrtne nesreče je izstopala neprilagojena hitrost, pa tudi napačni premiki z vozilom, neupoštevanje prednosti in strani ali smeri vožnje. Najpogostejši vzrok za nesreče, ki so jih povzročili, je bil v zadnjih petih letih nepravilen premik z vozilom. Na drugem mestu sta nepravilna stran oziroma smer vožnje in neustrezna varnostna razdalja. Tudi policija med cestnimi nadzori ugotavlja, da vozniki tovornih vozil in avtobusov pogosto vozijo na prekratki razdalji, kar je zaradi daljše zavorne poti lahko zelo tvegano. Tega bi se morali zavedati ves čas vožnje. Zaradi prekratke razdalje lahko pride do nesreč z naletom, ki imajo pogosto hude posledice, povzročijo veliko gmotno škodo in zahtevajo več časa za odpravo posledic. Sledijo lahko prometni zastoji in zmanjšanje prometne varnosti za druge udeležence, opozarjajo v AVP.

Od 10. do 16. oktobra so policisti po vsej državi nadzirali tovorni in avtobusni promet. Ustavili so 7699 voznikov, od tega 652 voznikov avtobusov. Našteli so 918 kršitev, pri čemer izstopa predvsem neuporaba varnostnega pasu. AVP zato voznike ponovno opozarja, naj se vedno pripnejo. V tem primeru se namreč ob trku tveganje smrti zmanjša za 50 odstotkov. Opozarja tudi, naj med vožnjo ne uporabljajo telefona, načrtujejo poti in počitke ter upoštevajo razmere na cesti. Za volan naj sedejo le trezni. In seveda v tem letnem času vozijo z zimskimi pnevmatikami.