Da so taki kompromisi mogoči, so v teh dneh dokazali v senatu. Tam so s pomočjo republikanskih glasov odprli pot zakonu, s katerim bi na zvezni ravni zaščitili pravico do istospolnih porok. Poleg vseh 50 demokratskih senatorjev je predlog zakona podprlo dvanajst republikanskih, kar je tudi odsev podatka, da istospolne poroke podpira večina republikanskih volilcev. Predlog mora senat še dokončno potrditi in nato še predstavniški dom, kjer imajo demokrati do januarske sklica novega kongresa še večino. Pravica do istospolnih porok sicer že velja po vsej državi, ker jo je leta 2015 s petimi glasovi proti štirim potrdilo vrhovno sodišče in s tem razveljavilo lastno odločbo iz leta 1971. Ker pa se je sestava vrhovnega sodišča v zadnjih letih nagnila v bolj konservativno smer in je sodišče letos odpravilo pravico do splava na zvezni ravni, se v ZDA krepijo ugibanja, ali bi lahko enako storilo z istospolnimi porokami.