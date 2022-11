Slovenski nogometaši so na predzadnji tekmi v letu 2022 nalogo opravili z odliko. Romunski navijači so poudarili, da je romunska ekipa v gradnji, da je manjkalo nekaj ključnih igralcev, vendar pa priznali, da so prišli pogledat predvsem Jana Oblaka in Benjamina Šeška.

Prav Šeško je bil eden izmed teh, ki so poskrbeli za novo slovensko zmago in dobro voljo pred nedeljsko tekmo s Črno goro in še pomembnejšim marčevskim začetkom kvalifikacij za evropsko prvenstvo 2024. Slovence lahko veseli predvsem prvi polčas, v katerem so poleg dveh golov zapravili še kar nekaj priložnosti, po zamenjavah igralcev in tudi sistema, pa je bil drugi polčas slabši, priložnosti so v njem zapravljali domači, med drugim so še drugič (prvič v prvem polčasu) zadeli okvir vrat. Nekajkrat pa se je izkazal tudi slovenski vratar Jan Oblak.

Slovenci so imeli že v tretji minuti prvo priložnost, ko je po napaki v domači vrsti pred vratarja prišel Benjamin Šeško, vendar je Horatiu Moldovan dobil ta dvoboj.

V deveti minuti so Romuni zagrozili po kotu, ko je George Puscas zadel vratnico. V 15. minuti pa so nase opozorili spet Slovenci, ko je v kazenski prostor prišel Benjamin Verbič, Moldovan pa mu je preprečil veselje.

V 26. minuti pa je Slovenija povedla, ko je po podaji Petra Stojanovića z desne strani zadel Benjamin Šeško in se vpisal med strelce še na četrti zaporedni reprezentančni tekmi.

Le pet minut pozneje je Slovenija izpeljala novo lepo akcijo, po podaji Adama Gnezde Čerina z leve strani v osrčje kazenskega prostora je domačega vratarja premagal Andraž Šporar.

V 40. minuti so gosti znova zagrozili, a se je akcija končala z nenatančnim strelom, v 43. minuti pa je Moldovan obranil nov Šeškov poskus.

V drugem polčasu so najprej zagrozili Romuni prek rezervista Olimpiuja Vasileja Morutana, njegov strel od daleč je Jan Oblak ukrotil.

Romuni so imeli v tem delu igre pobudo, v 57. minuti je za malo zgrešil Alexandru Cicaldau. V 63. minuti pa so domači zmanjšali zaostanek, ko je v kazenskem prostoru na levi strani do žoge prišel Denis Dragus in jo poslal v nasprotni zgornji kot slovenskih vrat.

V 72. minuti so Romuni izpeljali nov nevaren protinapad, vendar je bil Oblak pozoren, v 74. minuti pa je znova završalo med sicer redkimi navijači na stadionu, a so Romuni prišli le do kota.

V 76. minuti je Oblak znova dobro posredoval po strelu Georgeja Puscasa iz bližine, Slovenci pa so se v teh trenutkih zgolj branili, a se na koncu tudi ubranili za zmago.