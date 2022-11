Takole so svetovali jezni gospe: »Tja k sosedovi ograji postavite vse tri kante za smeti in jih odprite. Delovalo bo.« Gospa sporoča, da je še kako delovalo. No, v nadaljevanju še piše, kako se je na smrad iz smetnjakov odzval sosed, ampak o tem raje ne bi. Vi nam pa le sporočite, če ste naš (no, bralkin) nasvet uporabili in kaj se je zgodilo. Bomo z veseljem objavili.