Golob verjame, da je lahko Svoboda odlično dopolnilo za vse, kar je bilo dobrega narejenega v Ljubljani v zadnjih mandatih, in da lahko prinese sveže poglede na nadaljnji razvoj mesta. Ravno za povezavo med projekti mestnega in državnega značaja bi po njegovih besedah lahko ugotovili, da v Ljubljani šepa, in ekipa Svobode »bo poskrbela, da bo pretok med vsemi nivoji boljši«.

Omenil je železniško in avtobusno postajo ter stanovanja za mlade, prav tako lahko po njegovih besedah vpeljejo nekatere koncepte iz koalicijske pogodbe, kot je participativni proračun za mestne četrti, ne glede na to, da je imelo mogoče sedanje vodstvo manj posluha za tovrstne projekte.

Kot je poudaril v izjavi za medije, so se načrtno odločili, da v Ljubljani ne bodo imeli kandidata za župana, saj ocenjujejo, da je aktualni župan Zoran Janković, ki kandidira ponovno, tisti, ki lahko v naslednjem mandatu dovolj uspešno dokonča začete projekte. »Hkrati pa želimo biti najmočnejša stranka v mestnem svetu ravno z namenom, da obogatimo mestno politiko na način, ki si ga Ljubljana zasluži,« je dejal.

V drugih občinah je po njegovih besedah drugače. »Naš cilj je, da v mestnih občinah z lastnimi kandidati ali s kandidati, ki uživajo našo podporo, osvojimo polovico vseh županskih mest,« je pojasnil.

Ker se približuje tudi zaključek kampanje pred referendumi, ki bodo konec prihodnjega tedna, je Golob tudi pozval vse državljane, da se referendumov udeležijo v čim večjem številu in glasujejo trikrat za.

Po njegovem mnenju je to nujno zaradi enega samega cilja: »da pokažejo tistim, ki referendume po nepotrebnem sprožajo, ki zapravljajo naš skupen denar za izvajanje referendumov, ki so nesmiselni, da v resnici to ne obrodi sadov in da naj s tem nehajo«. Sicer bomo lahko po Golobovih besedah vsake tri mesece zapravljali milijone in milijone, da bodo lahko večni poraženci, kot je imenoval stranko SDS, ki je pobudnik referendumov, zapravljali davkoplačevalski denar za svoje lastne kampanje. »Mislim, da je skrajni čas, da ljudje temu rečejo: dovolj je bilo,« je dejal.

Na očitke, da so se v kampanjo vključili pozno in premalo storili, je odgovoril, da se vedno da narediti več, ampak da se je Gibanje Svoboda v kampanjo zelo aktivno vključilo. Pojasnil pa je, da je bil medijski prostor sprva zapolnjen s predsedniškimi volitvami, sedaj je zapolnjen z lokalnimi, naslednji teden pa bo prostor za referendumsko kampanjo. Takrat bodo po njegovih napovedih tudi intenzivirali dejavnosti na terenu.