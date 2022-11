Letalo družbe Malaysia Airlines, ki je bilo na poti iz Amsterdama v Kuala Lumpur, je bilo sestreljeno 17. julija 2014, v času intenzivnih spopadov med ukrajinskimi in proruskimi silami na separatističnem vzhodu Ukrajine. Umrlo je vseh 283 potnikov in 15 članov posadke na krovu. Med žrtvami je bilo 193 Nizozemcev, 27 avstralskih državljanov in 43 Malezijcev.

Sodbo, na izrek katere so prišli svojci žrtev z vsega sveta, so izrekli v posebno varovanem poslopju v bližini amsterdamskega letališča. Tam je potekalo tudi sojenje, ker so med potniki na letu MH17 prevladovali Nizozemci.

Sodišče je spoznalo za krive Rusa Sergeja Dubinskega in Igorja Girkina ter Ukrajinca Leonida Harčenka. Rusa Olega Pulatova, edinega, ki je imel v procesu pravno zastopstvo, so oprostili obtožb. Sodbo so izrekli v odsotnosti obtožencev, ki niso hoteli sodelovati v dve in pol leti trajajočem sodnem procesu na Nizozemskem. Četverica je sicer na prostosti in naj bi bila v Rusiji.

Sodnik Hendrik Steenhuis je danes dejal, da je po prepričanju sodišča letalo sestrelila raketa vrste buk, izstreljena s polja blizu kraja Pervomajsko. To ozemlje je bilo tedaj pod nadzorom proruskih separatistov. Da je ta raketa povzročila sestrelitev letala, dokazujejo drobci, ki so jih našli na truplih žrtev, je sporočilo sodišče. S tem je potrdilo ugotovitve mednarodne preiskave.

Mednarodni preiskovalci so ugotovili, da je letalo sestrelila raketa vrste buk, ki so jo na območje Ukrajine, ki je bilo pod nadzorom proruskih upornikov, pripeljali iz Rusije in pri izstrelitvi katere je najverjetneje sodelovala tudi ruska vojska. Moskva sicer zanika vsakršno vpletenost v sestrelitev.

Po navedbah tožilstva je Girkin, nekdanji ruski vohun ter obrambni minister samooklicane ljudske republike Doneck, pomagal priskrbeti raketni sistem. Dubinski, ki je bil tudi povezan z ruskimi obveščevalnimi službami, naj bi bil vodja vojaških obveščevalcev pri separatistih in naj bi dajal ukaze glede rakete. Nekdanji pripadnik ruskih specialcev Pulatov in domnevni vodja enote separatistov Harčenko pa naj bi sodelovala pri prevozu rakete na izstrelišče.

V zvezi s tragedijo MH17 sicer potekata še najmanj dva sodna postopka. Eden na Evropskem sodišču za človekove pravice, kjer Nizozemska v zvezi s tem toži Rusijo, drugega pa sta letos pred Mednarodno organizacijo civilnega letalstva ICAO proti Rusiji sprožili Nizozemska in Avstralija.