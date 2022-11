V izjavi Slovenija podpira vstop Hrvaške v schengen, ki je v interesu Slovenije in Evropske unije. Ob tem poudarja, da je arbitražna razsodba glede meje dokončna, zavezujoča in jo je treba spoštovati ter da jo je Slovenija že implementirala.

Da je vlada danes obravnavala stališče o vstopu Hrvaške v Schengen, je ob zaključku kampanje pred lokalnimi volitvami na Prešernovem trgu v Ljubljani novinarjem potrdil tudi premier Robert Golob. »Ugotovili smo, da je vstop Hrvaške v schengen strateški interes Slovenije,« je dejal. »Naša vlada je vedno enotna,« pa je premier odgovoril na vprašanje, ali je bila vlada glede hrvaškega članstva v schengnu enotna.

Dejal je še, da so danes govorili tudi o vstopu Romunije in Bolgarije v schengen in da v kratkem pričakuje pozitivno stališče vlade tudi na to temo.

V državnem zboru bosta gradivo in izjavo obravnavala pristojna odbora za zunanjo politiko in zadeve EU.

O vstopu Hrvaške v schengensko območje s 1. januarjem prihodnje leto bodo nato notranji ministri schengenskih držav odločali na zasedanju Sveta EU za pravosodje in notranje zadeve 8. decembra in ga po pričakovanjih podprli. Za pozitivno odločitev o vstopu Hrvaške je potrebno soglasje članic schengna, k taki odločitvi pa članice pozivata tako Evropski parlament kot komisija.

Odločitev bo formalno sprejeta kot sklep Sveta o uporabi vseh določb schengenskega pravnega reda na Hrvaškem in k temu sklepu naj bi Slovenija priložila omenjeno nacionalno izjavo. Podlaga za sprejetje izjave bo tako stališče Slovenije do omenjenega sklepa sveta.