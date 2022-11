Nadzorni svet SDH, ki ga vodi Karmen Dietner, trenutno šteje tri člane od zakonsko predvidenih pet. V njem sta še Janez Vipotnik (namestnik predsednice) in Ivan Simič. Konec junija sta bila namreč zaradi neizpolnjevanja zakonskih pogojev kot nadzornika odpoklicana Božo Emeršič in Leon Cizelj.

Ker Vipotniku sredi decembra poteče mandat, je vlada minuli teden predlagala tri nove nadzornike. Bobinac in Bolčič Agostini bosta mandat nastopila takoj po potrditvi v DZ, Medvešek pa po izteku Vipotnikovega mandata 15. decembra.

Predlagana imena naj bi po poročanju medijev vznemirila koalicijska partnerja SD in Levico, češ da se kadruje čez noč in brez koalicijskega usklajevanja. Prav zato izid glasovanja v DZ ni bil povsem jasen.

Domnevna koalicijska nesoglasja in poročanje o nezadovoljstvu manjših partnerjev s kadrovskim delovanjem največje vladne stranke Gibanje Svoboda so na današnji seji mandatno-volilne komisije DZ izkoristili v opoziciji, kjer so koaliciji očitali nehigienično kadrovanje.

Dolgoletni prvi mož Gorenja, trenutno pa podpredsednik kitajskega Hisensa - ta je lastnik Gorenja - za marketing Bobinac in Debeljak sta bila v istem času v upravi velenjskega izdelovalca gospodinjskih aparatov, zato v SDS po besedah poslanke Anje Bah Žibert menijo, da bo Bobinac nadzoroval svojega prijatelja, s katerim sta, kot je dejala, »Gorenje potopila«. Zato je imenovanje Bobinca označila kot neustrezno.

V koaliciji so na seji mandatno-volilne komisije opozarjali, da razlika v stališčih med koalicijskimi partnerji še ne pomeni nemira v koaliciji, niso pa različnih pogledov zanikali.

Minister za finance Klemen Boštjančič je medtem zatrdil, da stoji za postopkom izbire, ki je bil po njegovih besedah izveden profesionalno in neodvisno. Kadrovska komisija se je po njegovih besedah veliko ukvarjala tudi z dejstvom, da sta bila Bobinac in Debeljak v istem času v upravi Gorenja, a je kot minister dobil ustrezna zagotovila, da pri tem ne gre za konflikt interesov.

Boštjančič je tudi dejal, da pri kadrovanju v nadzorni svet SDH ne gre za imenovanja čez noč, saj je finančno ministrstvo predlog kandidatov na vlado posredovalo konec septembra, ministri pa so o njem odločili prejšnji teden.

Na očitke iz vrst SDS, da je Bobinac slab kandidat za nadzornika SDH, ker da je potopil Gorenje, pa je minister pripomnil, da dejstvo, da je Bobinac še danes podpredsednik Hisense International, govori samo zase.

DZ je nove nadzornike SDH potrdil z 42 glasovi za in 20 proti. Za so glasovali le poslanci Svobode in narodnosti, proti so bili vsi navzoči poslanci SDS in poslanec Levice Miha Kordiš. Preostali so bili odsotni ali so se glasovanja vzdržali.

Soniboj Knežak (SD) je vladi očital, da vlada svoje dolžnosti ni zadovoljivo opravila. »Težko je prevzemati odgovornost, ker ni veliko dostopnih informacij, kaj so kandidati počeli v zadnjem desetletju,« je dejal. Matej Tašner Vatovec (Levica) pa je vzdržane glasove pojasnil z besedami, da imena, ki jih predlaga vlada, niso zagotovilo za doseganje ciljev, kot so vključitev predstavnikov zaposlenih v upravljanje ter strategija upravljanja, ki bo sledila socialni in ekološki funkciji.