Zdravje Ljubljančank in Ljubljančanov je po besedah Bregantove najpomembnejša tema, ki jo izpostavlja v predvolilni kampanji. V današnji izjavi za STA je pojasnila, da kandidira, ker si želi, da bi ljudem v Ljubljani, ki so ostali brez osebnega zdravnika, tega znova zagotovili. "Zdravniki namreč niso odšli iz medicine, ampak so iz ljubljanske občine odšli v druge, sosednje občine," opozarja Bregantova.

Tudi sama je zdravnica in čeprav je bila Ljubljana tista, kjer je v prvi vrsti želela najti delovno mesto, je zaposlitev našla v sosednji občini, kjer so ji ponudili boljše pogoje in tudi boljšo plačo. Zato je prepričana, da se da najti rešitve, če se aktivirata župan, mestni svet, če se pogaja z državo in se določi prave prioritete. Pri tem izpostavlja, da mora biti zdravstvo v primerjavi z infrastrukturnimi spremembami prioriteta.

Zavzema se tudi za ustanovitev regijske bolnišnice, ki je Ljubljana zdaj nima. Opozarja, da je gradnja kanalizacije čez vodonosnik Kleče sramotna in da si Ljubljančanke in Ljubljančani zaslužijo »dihati boljši zrak, ne tega iz indonezijskega premoga« in onesnaženega zaradi velike prometne obremenitve. Prav tako se zavzema tudi za samopreskrbo z lokalno pridelano hrano, je pojasnila Bregantova. Ta se je danes skupaj s predsednikom stranke in predstavniki strankine liste za ljubljanski mestni svet, ki ima tudi podporo Naše dežele, mudila na stojnici v središču Ljubljane.

Balažic je ob tej priložnosti poudaril, da je bil vedno namen njihove stranke, da govorijo o težavah, s katerimi se ljudje vsakodnevno soočajo, in da po drugi strani te težave tudi poskušajo reševati in vzpostavljati pogoje, da bodo ljudje lahko bolje živeli. »Ravno zato, ker je SLS to vedno počela, smo bili tako uspešni na lokalni ravni in sem optimist, da bomo ta uspeh uspeli tudi zdaj ponoviti,« je dejal.

Po podatkih, ki jih stranka objavlja na spletni strani, kot kandidati SLS ali kandidati z njeno podporo na tokratnih lokalnih volitvah nastopa 57 županskih kandidatov ter 1509 kandidatov za občinske svetnike.