V predlogu novele zakona o dohodnini vlada predlaga ustavitev postopnega zviševanja splošne olajšave do leta 2025 ter odpravo nekaterih razbremenitev, potrjenih spomladi v času prejšnjega sklica parlamenta.

V razpravi so predstavniki vlade predlagane spremembe izpostavljali kot enega od ključnih instrumentov za zagotavljanje javnofinančne vzdržnosti v teh negotovih časih. Državni sekretar na finančnem ministrstvu Tilen Božič je danes dodatne prilive od dohodnine v letu 2023 ovrednotil v višini 70 milijonov evrov.

V sredo so člani odbora za finance v zakonsko besedilo zapisali nekaj opozicijskih predlogov, a so mu poslanci SDS in NSi v današnji razpravi vseeno nasprotovali. "Nižanje plač v času visoke inflacije je nesprejemljivo," je opozorila Suzana Lep Šimenko (SDS). Jernej Vrtovec (NSi) je sicer povedal, da se bodo poslanci NSi glasovanja vzdržali.

Zadržani so tudi v SD, katere poslanec Soniboj Knežak je opozoril, da je koalicijska pogodba bolj ambiciozna, podpora opozicijskim dopolnilom v zadnjem hipu pa pomeni še dodaten odstop od danih zavez. Da bodo glasovali za, so tako napovedali le v poslanskih skupinah Levica in Svoboda.