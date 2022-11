Na zasedanju, ki ga gosti vršilec dolžnosti bolgarskega obrambnega ministra Dimitar Stojanov, so predstavniki držav članic preučili aktivnosti pobude s poudarkom na obdobju od zadnjega srečanja, ki je leta 2021 potekalo v makedonski prestolnici Skopje.

Državni sekretar Medved je v svojem nagovoru potrdil zavezanost Slovenije sodelovanju v okviru SEDM ter izrazil podporo krepitvi miru, varnosti in stabilnosti ter utrjevanju dialoga in zaupanja v regiji.

Glede vojne v Ukrajini je izpostavil, da ta zagotovo temeljito vpliva tako na naše dojemanje varnosti kot tudi na naša dejanja v prihodnosti. Slovenija obsoja rusko agresijo na Ukrajino ter podpira neodvisnost, suverenost in ozemeljsko celovitost Ukrajine znotraj mednarodno določenih meja in pravico Ukrajine do samoobrambe, je še dejal, so sporočili z ministrstva.

Pobuda SEDM je nastala leta 1996 z namenom krepitve miru, varnosti, stabilnosti, utrjevanja zaupanja in hitrejšega vključevanja držav Jugovzhodne Evrope v evroatlantske integracije. V pobudi sodeluje 15 držav, in sicer Albanija, Bolgarija, Bosna in Hercegovina, Črna gora, Hrvaška, Grčija, Gruzija, Italija, Severna Makedonija, Romunija, Slovenija, Srbija, Turčija, Ukrajina in ZDA.