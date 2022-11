Septembra se je v območju z evrom obseg del v mesečni primerjavi na gradbenih inženirskih objektih povečal za 0,6 odstotka, na stavbah pa za 0,1 odstotka, so sporočili iz evropskega statističnega urada Eurostat. V EU se je obseg del na gradbenih inženirskih objektih povečal za 1,5 odstotka, na stavbah pa se je zmanjšal za 0,1 odstotka.

Med državami, za katere so bili na voljo podatki, je največji mesečni padec zabeležila Poljska, 5,8 odstotka. Sledili sta Portugalska (-2,7 odstotka) in Avstrija (-2,6 odstotka). Največje rasti so zabeležile Romunija (+3,2 odstotka), Švedska (+2,8 odstotka) in Madžarska (+2,2 odstotka).

Na letni ravni se je obseg del na stavbah v območju z evrom povečal za 0,2 odstotka, na gradbenih inženirskih objektih pa za 1,2 odstotka. V EU se je obseg gradbenih del na stavbah povečal za 1,4 odstotka, na gradbenih inženirskih objektih pa za 1,3 odstotka.

Med državami članicami so na letni ravni največjo rast beležile Romunija (+26,2 odstotka), Slovenija (+26,1 odstotka) in Avstrija (+6,3 odstotka). Največje padce so medtem beležile Španija (-12,3 odstotka), Češka (-3,7 odstotka) in Nemčija (-2,6 odstotka).