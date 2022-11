»Tukaj sem, da vam povem, da se je Brazilija vrnila v svet. Zelo odločno se bomo borili proti nezakonitemu krčenju gozdov v Amazoniji,« je dejal Lula da Silva in pri tem napovedal ustanovitev ministrstva za domorodce, ki bo ščitilo ranljive skupnosti v tej obsežni regiji, poroča francoska tiskovna agencija AFP.

»Brez zaščitene Amazonije ni svetovne podnebne varnosti in ni nam treba povzročiti krčenja niti enega metra amazonskega pragozda, da bi bili še naprej ena največjih proizvajalk hrane na svetu,« je opozoril. Vseeno pa je izrekel kritiko na račun razvitih držav, saj te niso izpolnile obljube, da bodo od leta 2020 dalje zagotavljale sto milijard dolarjev pomoči letno za države v razvoju, da te prilagodijo svoja gospodarstva vplivom podnebnih sprememb. »Nujno potrebujemo finančne mehanizme za odpravo izgub in škode, ki so jo povzročile podnebne spremembe,« je še dodal.

COP30 v Amazoniji?

Udeležence konference je tudi pozval, naj se COP30 leta 2025 odvije v Amazoniji. Njegov predlog pa je danes med prvimi podprl francoski predsednik Emmanuel Macron. »Srčno upam, da bomo konferenco organizirali v Amazoniji, zato v celoti podpiram Lulovo pobudo. Podpiram tudi vrnitev Brazilije k strategiji za Amazonijo,« je Macron dejal med obiskom na Tajskem, kjer se je udeležil vrha azijsko-pacifiškega gospodarskega foruma (APEC).

Lula je v Egipt prispel v torek. To je bilo tudi njegovo prvo mednarodno potovanje, odkar je na volitvah premagal odhajajočega skrajno desničarskega predsednika Jairja Bolsonara, ki je dolga leta spodbujal neobrzdano krčenje amazonskih gozdov. Analitiki menijo, da je najbolj naseljena država Latinske Amerike pod Bolsonarom postala bolj izolirana, deloma tudi zaradi njegove popustljive politike do krčenja gozdov in izkoriščanja Amazonije, katere ohranitev velja za ključno v boju proti globalnemu segrevanju, navaja AFP.