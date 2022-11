Kot so sporočili s Policijske uprave Novo mesto, ob prihodu policistov osumljenca ni bilo na kraju dogodka. »Zato so nemudoma stekle aktivnosti za njegovo izsleditev. 45-letni osumljenec se je že čez nekaj minut sam zglasil na policijski postaji,« so zapisali. Policisti so mu odvzeli prostost, ker pa je bil lažje poškodovan, so poklicali tudi reševalce, da so ga oskrbeli. Ogled kraja kaznivega dejanja je vodil dežurni preiskovalni sodnik skupaj z dežurno državno tožilko.

Neuradno smo izvedeli, da naj bi bila mož in žena v ločitvenem postopku. Vse kaže, da sta se tega večera hudo sprla, nakar naj bi možakar izgubil živce in začel ženo daviti, nato pa naj bi si skušal soditi še sam in pri tem utrpel lažje poškodbe. Da je novica še bolj tragična, naj bi bili v tem času doma tudi njuni trije otroci, stari med devet in enajst let. Takoj po dogodku se je možakar sam odpravil na policijsko postajo.

Novomeški kriminalisti nadaljujejo z intenzivno preiskavo in ugotavljanjem vseh okoliščin. Osumljenca bodo po zaključeni preiskavi s kazensko ovadbo privedli k preiskovalnemu sodniku.