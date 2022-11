Motoristi so v sredo napadli na dveh ločenih protestih. Najprej so v središču mesta Izeh v provinci Huzestan streljali na protestnike in pripadnike varnostnih sil. Ubili naj bi jih sedem, med njimi 45-letnico ter devet- in trinajstletnika, še osem ljudi pa so ranili. Po napadu so tri napadalce prijeli, lov za ostalimi pa poteka.

Štiri ure kasneje sta neznanca na motorjih z avtomatskim orožjem streljala na pripadnike paravojaške enote Basidž v tretjem največjem iranskem mestu Isfahan. Dva sta bila pri tem ubita, dva pa ranjena, je poročala iranska tiskovna agencija Fars.

Napada sta se zgodila, medtem ko v Iranu že od septembra potekajo protesti zaradi smrti 22-letne Mahse Amini v policijskem pridržanju. Ti so se še okrepili v torek ob tretji obletnici krvavih nemirov, ko je množice na ulice pognala skokovita rast cen pogonskih goriv, oblasti pa so se odzvale s silo. V nekaj dneh je takrat po različnih ocenah umrlo med 225 in 1500 ljudi.

Oblasti in državni mediji so sredine napadalce označili za »teroriste«. Podobno so se odzvali ob oktobrskem napadu sunitskih skrajnežev Islamske države na šiitski tempelj v Širazu na jugu Irana, v katerem je umrlo 15 ljudi.