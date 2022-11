V prestolnici Kijev je ukrajinska obramba sestrelila dve raketi in dva bojna brezpilotna letalnika, so sporočile mestne oblasti. O obstreljevanju so poročali tudi iz črnomorskega pristaniškega mesta Odesa na jugu države, kjer so ruske rakete zadele infrastrukturo.

V torek je Rusija na ukrajinsko infrastrukturo izstrelila okoli sto raket, zaradi česar je približno deset milijonov Ukrajincev ostalo brez elektrike. To je bil največji tovrstni napad v skoraj devetih mesecih vojne, poroča nemška tiskovna agencija dpa.

Dogovor o izvozu žita iz Ukrajine podaljšan za 120 dni

Pogajalci so medten dosegli dogovor o podaljšanju sporazuma, ki omogoča izvoz žita iz Ukrajine preko Črnega morja. Sporazum, ki bi se sicer iztekel v soboto, so tako podaljšali za 120 dni, pogoji izvoza pa ostajajo enaki kot doslej, ob sklicevanju na različne vire poročajo tuje tiskovne agencije.

Prva je novico o podaljšanju ob sklicevanju na neimenovanega visokega predstavnika Turčije, ki je blizu pogajanjem, objavila francoska tiskovna agencija AFP. Kot je dodala, je bil sporazum podaljšan za štiri mesece in se nadaljuje »pod obstoječimi pogoji«. Vir je še dejal, da je bilo podaljšanje za 120 dni doseženo »v luči zimskih razmer« in da so po koncu zime možni »novi dogovori«.

Ukrajina je ena največjih izvoznic žita na svetu, zaradi ruske invazije pa je v ukrajinskih pristaniščih pred meseci ostalo blokiranih okoli 20 milijonov ton žita. Pod okriljem Združenih narodov in Turčije sta strani nato julija vendarle dosegli dogovor, ki je omogočil nadaljevanje izvoza.

Kasneje je dogovor o 120-dnevnem podaljšanju na Twitterju na kratko potrdil tudi ukrajinski minister za infrastrukturo Oleksandr Kubrakov. Pozdravil ga je že tudi generalni sekretar ZN Antonio Guterres in obenem ponovil, da Združeni narodi ostajajo "polno zavezani odstranitvi preostalih ovir izvozu hrane in gnojil iz Rusije".

22. julija je bil poleg sporazuma o izvozu ukrajinskega žita iz črnomorskih pristanišč podpisan še sporazum o izvozu ruske hrane in gnojil - navkljub sankcijam, ki jih je Zahod pred tem uvedel proti Moskvi. Rusija ocenjuje, da se ta sporazum, ki naj bi veljal tri leta, ne spoštuje, kar je bila tudi ena od ovir pri doseganju dogovora o podaljšanju sporazuma glede izvoza žita iz Ukrajine.