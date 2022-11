Predsednik uprave in generalni direktor Krke Jože Colarič je poslovanje skupine ocenil kot uspešno. »Prodajo smo povečali v vseh šestih prodajnih regijah in na večini Krkinih ključnih trgov ter pri vseh skupinah izdelkov in storitev,« je izpostavil. Razmere na vzhodu Evrope po njegovih besedah ostajajo nepredvidljive in zahtevajo nenehno prilagajanje na različnih področjih poslovanja.

Ne glede na to v Krki ocenjujejo, da bodo letos presegli načrtovano prodajo in čisti dobiček ter prodali za 1,7 milijarde izdelkov in storitev, ob tem pa ustvarili čisti dobiček v vrednosti okoli 360 milijonov evrov. Delež EBITDA v prodaji naj bi presegel 25 odstotkov.

V prihodnjem letu medtem v skupni načrtujejo prodajo v vrednosti 1,8 milijarde evrov in čisti dobiček v višini okoli 300 milijonov evrov. »Uprava in nadzorni svet sta sprejela trajnostno politiko skupine Krka in ključne strateške cilje najpomembnejših trajnostnih področij, s čimer je jasno začrtana pot Krkinega trajnostnega razvoja,« je objavo poslovnega poročila še pospremil Colarič.