Njoki so odlična izbira ogljikovih hidratov tudi v juhi. Uporabite katere koli njoke, najboljši so ajdovi, pirini ali krompirjevi. Ker so v tej juhi obdani z jesensko zelenjavo in z začimbami obogateno svileno omako, res zasijejo. Okusi se enostavno dopolnjujejo. V tej juhi so namesto njokov odlični tudi tortelini ali ravioli.

Tokrat je v juhi čudovita jesenska zelenjava - na kocke narezana buča, ohrovt, ki ga lahko zamenjate tudi s špinačo, ki je lahko sveža ali zamrznjena, pa seveda osnovne tri zelenjave, ki jih najdete v večini enolončnic: čebula, korenje in zelena. Aromatično vlogo tokrat prevzemajo česen, timijan in rožmarin. Da je ta božanska juha polna bogatih okusov poskrbita še paradižnikov koncentrat in v olje vloženi sušeni paradižniki.

Izključno zelenjavne juhe so že same po sebi resnično božanske. V hladnejših mesecih, ko se temperature spustijo in paše hrana za pockrljati tudi dušo, juho obogatite s kakšno mesnino in s smetano. Seveda je juha odlična tudi brez mesnine. Izberite govejo chorizo klobasico ali malo nakockane slanine.

Ta juha je resnično konkretna in lepo nasiti. Lepo poboža želodček in pocrklja, zato si jo pripravite, ko potrebujete tisti dodatni objem!

Pripravite jo lahko tudi vnaprej in ohlajeno do postrežbe shranite v hladilnik. Tudi po dveh, treh dneh bo super, le počasi jo pogrejte. Zamrzovanje se pa ne priporoča.

Pred receptom pa še nekaj idej za odlične in bogate enolončnice:

Kremna krompirjeva juha s koruzo in bučko

Nadgrajena klasična fižolova juha

Kremna zelenjavna juha z lečo

Sladko zelje: juha z zeljem, krompirjem in zelenjavo

Bučni golaž s fižolom

Zelenjavni ramen: Juha po azijsko s špageti

Še več idej za juhe, enolončnice, curryje in čilije najdite pod oznako Juhe .

Še več odličnih in zdravih receptov brž poiščite na http://www.sitfit.si/!

PRIPRAVA

SESTAVINE (za 4 osebe):

1 žlica (olivnega) olja

1 klobasica chorizo ali košček slanine (neobvezno)

1 vejica svežega ali 1/2 žličke suhega rožmarina

3 manjši korenji

2 stebli zelene

1 čebula

2 stroka česna

1 zvrhana žlica moke (neobvezno)

1 zvrhana žlica paradižnikovega koncentrata

1 žlička janeževih semen

1 žlička (dimljene) sladke paprike

1/4 žličke čilijevih kosmičev (neobvezno)

2 vejici svežega ali 1 žliča sušenega timijana

4 sušeni paradižniki

0,5 dl belega vina (neobvezno)

1,5 l jušne osnove (ali vode in jušne kocke)

1 skodelica buče (narezane na kocke)

1 velika pest ohrovta (ali sveže ali zamrznjene špinače)

1,5 dl smetane za stepanje (ali smetane za kuhanje)

sol in poper po okusu

500 g ajdovih njokov (oz. njokov po izbiri)

PRIPRAVA

Na žlici olja popecite nakockano klobasico (ali slanino) ter ji dodajte sesekljan rožmarin. Če mesnine ne mislite uporabiti, rožmarin dodajte v naslednjem koraku.

K popečeni klobasici dodajte čebulo, zeleno in korenje ter kuhajte nekaj minut, da se zelenjava popeče.

V kozico dajte sesekljan česen, začimbe (janež, papriko, čilijeve kosmiče), timijan, paradižnikov koncentrat, narezane sušene paradižnike in moko ter premešajte in kuhajte 2 minuti. Dolijte še vino, premešajte in kuhajte minuto, da tekočina izpari, ostane pa božanska aroma.

V kozico nato dodajte nakockano bučo in očiščen in natrgan ohrovt ter zalijte z jušno osnovo, premešajte in kuhajte približno 20 minut, da se zelenjava skuha.

Juho poskusite in po potrebi dosolite in popoprajte. V tekočino vlijte smetano in stresite njoke ter premešajte in kuhajte približno 4 minute, da se njoki skuhajo, juha pa postane kremasta.

Juho servirajte, po želji okrasite s peteršiljem in parmezanom in postrezite. Dober tek!