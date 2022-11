Omenjeni ekipi sta skupno v ligi na tretjem in četrtem mestu, pred njima sta vodilni moštvi zahodnega dela, prva ekipa atlantske skupine Boston (28 točk), in New Jersey, ki ima na čelu metropolitanske skupine 26 točk.

Na preostalih dveh tekmah večera so Ottawa Senators v derbiju začelja vzhoda s 4:1 doma premagali Buffalo Sabres, v Chicagu pa so v partiji dveh slabših ekip zahodnega dela lige domače Blackhawks s 5:2 ugnali igralci St. Louis Blues. Za slednjima moštvoma je v centralni skupini le Arizona.