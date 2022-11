Slovenske Konjice. Že prejšnji teden so občani obvestili konjiške policiste o vlomu v stanovanjsko hišo v Tepanju. Storilca sta ukradla denar in pobegnila. V akcijo so sprva stopili kar domačini, ki so opazili avto madžarskih registrskih oznak in v njem voznika, ki je več kot očitno čakal na pajdaša in je bil občanom sila sumljiv. Kar sami so ga pridržali do prihoda policistov. Res je šlo za voznika, ki je čakal na vlomilca, zato so ga policisti pridržali, avto pa prijeli. A prava, mestoma celo humorna drama se je šele začela.

S koles v ukraden avto

Ker so prijeli voznika avta za pobeg, sta morala vlomilca bežati peš. A sta se očitno znašla in ukradla dve kolesi. Konjiškim policistom so se pri pregledu okolice pridružili še policisti bližnjih policijskih postaji in vodniki službenih psov. V Tepanju so opazili dva kolesarja, ki sta vozila proti Draži vasi. Ko sta možaka na kolesih opazila policiste, sta odvrgla kolesi in zbežala. V Draži vasi sta ukradla osebni avto, ki pa se jima je že po nekaj metrih vožnje pokvaril, zato sta peš zbežala proti Novi vasi in tam ukradla drugo vozilo. Ko sta med begom opazila policijsko vozilo, sta ugasnila luči in zaradi slabe vidnost, bila je noč in gosta megla, zapeljala s ceste, vozilo pa pustila v jarku in spet peš zbežala. Eden od njiju je v Tepanju ukradel (že tretje!) osebno vozilo in pobegnil, drugega so policisti prijeli, ko je peš (!) hodil po avtocesti.

Dva v priporu, eden ušel

»Obema osumljenima, tako vozniku, ki je v vozilu čakal vlomilca in so ga opazili občani, kot storilca, ki smo ga prijeli na avtocesti, smo odredili pridržanje in ju privedli k preiskovalnemu sodniku, ki je obema odredil pripor. Osumljena sta najmanj treh vlomov v stanovanjske hiše, eden od njiju je osumljen še tatvine kolesa in tatvine dveh osebnih vozil. V zaseženem vozilu smo našli še predmete, ukradene v dveh vlomih na območju Policijske postaje Celje. O sostorilcu, ki je pobegnil, še zbiramo obvestila,« je včeraj sporočila Milena Trbulin iz Policijske uprave Celje.

Oba osumljena sta državljana Madžarske, stara sta 33 in 37 let. Na območju Slovenije še nista bila obravnavana za kazniva dejanja, sta pa stara znanca policije na Madžarskem, so še sporočili s policije.

Vsa tri vozila, ki so bila ukradena, so bila odklenjena in s kontaktnimi ključi v ključavnicah. »Pri iskanju storilcev smo pred hišami naleteli še na najmanj 20 vozil, ki so bila prav tako odklenjena. Občane zato opozarjamo, naj vozila, parkirana pred stanovanjskimi stavbami, skrbno zaklepajo. S tem, ko puščajo vozila odklenjena in po možnosti še s ključem v ključavnici, storilcem zelo olajšajo delo,« je še poučni epilog zgodbe o madžarskih vlomilcih, ki ga je posredovala Milena Trbulin.