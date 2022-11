Prve ure po torkovi eksploziji rakete na poljskih tleh, v kateri sta bila pet kilometrov od meje z Ukrajino ubita dva kmeta med dnevnimi opravili v vasi Przewodow, so predstavljale enega najbolj kočljivih trenutkov zveze Nato v skoraj devet mesecev trajajoči vojni v Ukrajini.

Prvi se je odzval ukrajinski predsednik Volodimir Zelenski in Rusijo obtožil, da je med raketnim obstreljevanjem ukrajinskih mest na poljsko ozemlje padla ruska raketa. Uradna Varšava ni takoj pristala na to trditev. Zavarovali so območje eksplozije, oblasti pa so prebivalstvu zagotavljale, da je poljska vojska v stopnji višje pripravljenosti – tudi s patruljiranjem v zračnem prostoru. Po dolgi noči ugibanj, kaj se je zgodilo, je včeraj opoldne od poljskih oblasti in zveze Nato prišlo pomiritveno sporočilo: ni šlo za ruski napad, ampak je na poljska tla zašla raketa ukrajinske zračne obrambe. Dodali so, da je očitno šlo za splet okoliščin in za to ne bi smeli kriviti Ukrajine, ki ima pravico do samoobrambe.

Moskva zahtevala opravičilo

Zaradi incidenta so včeraj dopoldan po državah članicah Nata sestankovali sveti za nacionalno varnost, popoldan pa je bilo že bolj umirjeno. Na sedežu Nata je potekalo redno zasedanje kontaktne skupine za Ukrajino, kjer je več kot 50 držav razpravljalo o novih dobavah orožja za ukrajinsko vojsko. Ameriški obrambni minister Lloyd Austin se je pred začetkom virtualnega zasedanja komajda še dotaknil eksplozije na Poljskem.

V zadregi so se znašle ukrajinske oblasti zaradi prenagljene trditve, da je bila raketa na Poljskem ruska. V Moskvi so ves čas vztrajali, da v torkovih doslej najsilovitejših raketnih napadih na ukrajinska mesta – izstrelili so 90 raket in med drugim ciljali 15 območij z energetsko infrastrukturo – na ozemlje Poljske niso izstrelili nobene rakete. Včeraj je Moskva od Ukrajine in Poljske zahtevala opravičilo, tiskovna predstavnica zunanjega ministrstva Marija Saharova pa je podrezala Kijev z dovtipom s spletnih omrežij, češ da si je tako zelo želel vstopiti v Nato, da mu je to zdaj uspelo s silo.

Krivdo za incident pripisali Rusiji

Preiskava poljskih oblasti je stekla že v noči na sredo, ko so se ob prvih poročilih, da naj bi na poljsko ozemlje priletela ruska raketa, zahodni voditelji sestali na nujnem sestanku med vrhom G20. Eksplozija ruske rakete na ozemlju Nata bi pomenila močno zaostritev in bi lahko povlekla severnoatlantsko zavezništvo še globlje v vojno, pa čeprav v članicah kljub dobavam orožja Ukrajini ves čas vztrajajo, da Nato ni del konflikta.

Prvo umirjanje napetosti je prišlo v jutranjih urah z besedami ameriškega predsednika Joeja Bidna, da je malo verjetno, da je bila raketa izstreljena iz Rusije. Za dodatno razbremenitev je nekaj ur pozneje poskrbel poljski predsednik Andrzej Duda z zagotovilom, da je šlo za raketo stare sovjetske izdelave iz sistema S-300, najverjetneje pa jo je izstrelila ukrajinska zračna obramba. Govoril je sočasno s potekajočim izrednim zasedanjem stalnih predstavnikov držav članic pri zvezi Nato, od koder je le malce zatem prišla dokončna pomiritev.

Podobno kot Duda je namreč generalni sekretar Nata Jens Stoltenberg po prvih analizah zavezništva raketo na poljskih tleh pripisal ukrajinski zračni obrambi. Dejal je, da ni nobenih dokazov, da bi šlo za nameren napad. Skušal je delovati pomirjujoče in zanikal obstoj kakršnih koli indicev o pripravi ruskega napada na članice Nata. Bil pa je prvi izmed mnogih politikov včeraj, ki so krivdo za nesrečni dogodek pripisali Rusiji zaradi vojne v Ukrajini. »Ukrajina ima pravico do obrambe s temi raketami,« je uporabo zračne obrambe proti ruskemu raketiranju zagovarjal generalni sekretar Nata. Najboljši možni način, da do podobnih incidentov ne bi več prihajalo, bi bilo končanje vojne v Ukrajini, je pristavil.

Kijev: Imamo dokaze o raketi

V Kijevu se z ugotovitvami ZDA, Poljske in Nata niso sprijaznili. Zatrjevali so, da imajo dokaze o sledeh ruske rakete. Od zaveznikov niso zahtevali zgolj pojasnil, kako so prišli do ugotovitve, da je bil izstrelek na poljskih tleh ukrajinski, pričakovali so tudi, da jim bodo dovolili sodelovati v preiskavi. Takšnega vabila oblasti v Kijevu še niso prejele. Poljski predsednik Duda je razložil, da morata takšno vabilo ukrajinskim preiskovalcem izreči tako poljska kot ameriška vlada, katerih preiskovalci so že na delu v Przewodowu.

Golob: Ocena ogroženosti ostaja nespremenjena Tudi v Sloveniji je zaradi eksplozije na Poljskem včeraj potekalo srečanje članov sveta za nacionalno varnost, v stikih s poljskim predsednikom je bil tudi predsednik države Borut Pahor. Premier Robert Golob je po srečanju pomirjal, da ni potrebe po dvigu stopnje pripravljenosti, saj se ocena dodatne ogroženosti ni dvignila. »Če se je včeraj mogoče zdelo, da gre za dogodek, ki bi lahko pomembno vplival na razvoj in dinamiko ukrajinske vojne, pa se je danes na podlagi zbranih informacij to na srečo izkazalo kot neutemeljeno,« je povedal Golob. sta