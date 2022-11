Iz vsake izmed osmih skupin bosta napredovali prvi dve reprezentanci, kar pomeni, da bo tekmovanje po treh tekmah končala polovica udeleženk. V drugi del tekmovanja, osmino finala, se bo uvrstilo 16 reprezentanc, ki bodo tekmovanje nadaljevale na izpadanje. Tokrat bo še zadnjič nastopilo 32 reprezentanc, na naslednjem SP čez štiri leta v Kanadi, ZDA in Mehiki jih bo kar 48.

8​ supermodernih stadionov bo gostilo 64 tekem, največji je Lusail Iconic, ki sprejme 80.000 gledalcev. Na njem bodo odigrali tudi finale 18. decembra, po SP pa ga bodo preuredili v skupnostno središče. Uvodna tekma med Katarjem in Ekvadorjem bo na stadionu Al Bajt, ki sprejme 60.000 gledalcev. Večina stadionov je povezana s podzemno železnico.

21 nastopov je zbrala Brazilija, kar pomeni, da je nastopila na vseh dosedanji SP. Na drugem mestu je Nemčija z 19 nastopi, na tretjem pa Italija z 18, ki se ni uvrstila na letošnji turnir v Katar.

8 držav je doslej osvojilo naslov svetovnega prvaka: Brazilija ima pet naslovov, Nemčija in Italija po štiri, Argentina, Francija in Urugvaj po dva, Anglija in Španija po enega.

16 golov je na SP dosegel Nemec Miroslav Klose (na fotografiji), Brazilec Ronaldo je zabil 15 zadetkov in Nemec Gerd Müller 14. Rekord po številu doseženih golov na enem SP je 13 golov Francoza Justa Fontaina iz leta 1958. Največ golov na eni tekmi je dosegel Rus Oleg Salenko, ki je leta 1994 žogo petkrat spravil v mrežo Kameruna.

11 sekund je potreboval Turek Hakan Sükür za najhitrejši zadetek v zgodovini SP. Dosegel ga na tekmi za tretje mesto leta 2002.

5-krat so na svetovnem prvenstvunastopili Mehičan Antonio Carbajal (1950–1966), Nemec Lothar Matthäus (1982–1998), Italijan Gianluigi Buffon (1998–2014) in Mehičan Rafa Marquez (2002–2018).

25 tekem je rekord odigranih tekem na SP in ga ima v lasti Nemec Lothar Matthäus. 25 tekem je tudi rekord po številu vodenja tekem v vlogi trenerja na mundialih, ki ga ima Nemec Helmut Schön (1966–1978).

832 igralcev bo lahko nastopilo v Katarju. V vsaki ekipi je 26 igralcev. Iran bo imel le tri napadalce in kar pet vratarjev.

2217 minut je na svetovnih prvenstvih odigral Italijan Paolo Maldini (1990–2002), kar je največ med vsemi nogometaši.