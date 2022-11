Medtem ko svetovna nogometna prvenstva vedno izvržejo kakšnega novega mladega zvezdnika, pa je vsako tudi zadnja priložnost za marsikaterega velikana, da pride do sanjskega rezultata ali dokaže, da še ni za v staro šaro. Nič drugače ne bo to pot v Katarju, kjer bodo na mundialu po vsej verjetnosti zadnjič nastopili številni velikani v najbolj priljubljenem športu na svetu. V nadaljevanju smo jih nekaj izpostavili.

Lionel Messi, Argentina

Eden najboljših, če ne najboljši nogometaš vseh časov je v Barceloni osvajal številne lovorike in je dobitnik kar sedmih zlatih žog, v reprezentančnem dresu pa je dolgo časa veljal za veliko razočaranje. Argentinski navijači so vedno računali nanj, Messi pa je kot po pravilu razočaral. Do lanskega leta, ko je izbrano vrsto le popeljal do lovorike, in sicer naslova prvaka južnoameriškega prvenstva. Petintridesetletnik je že napovedal, da bo to zanj zadnje svetovno prvenstvo.

Cristiano Ronaldo, Portugalska

Z Messijem bije večni individualni boj, tudi on pa s Portugalsko še ni okusil slasti zmage na svetovnem prvenstvu. Zato pa je bil z izbrano vrsto leta 2016 evropski prvak, leta 2019 je osvojil premierno ligo narodov. Sedemintridesetletnik je po odmevnem intervjuju bržkone že končal kariero pri Manchestru Unitedu, a želi klubske tegobe v prihodnjih tednih potisniti v ozadje in z reprezentanco poskušati priti do tistega, kar mu še manjka v bogati karieri.

Karim Benzema, Francija

Benzema je bil ob velikih uspehih Reala Madrid dolgo časa v senci Cristiana Ronalda, ko pa je ta zapustil špansko prestolnico, je zasijal v polnem sijaju in za odlično lansko sezono prejel tudi zlato žogo. Leta 2020 se je v reprezentanco vrnil po petih letih odsotnosti zaradi afer zunaj nogometnih igrišč, a je s soigralci razočaral in izpadel v osmini finala proti Švici. Čeprav je v letošnji sezoni izpustil številne tekme zaradi poškodb, je zdaj zdrav in pri 34 letih odločen, da bo na zadnjem svetovnem prvenstvu pokazal vse svoje znanje.

Olivier Giroud, Francija

Poleg Benzemaja bo imela Francija v Katarju še enega napadalca, za katerega bo to zadnje svetovno prvenstvo. Olivier Giroud je v Benzemajevi odsotnosti z reprezentanco leta 2018 osvojil naslov svetovnega prvaka, leta 2016 pa na evropskem prvenstvu v finalu klonil proti Portugalski. Kljub 36 letom pri Milanu doživlja drugo pomlad in je fizično še vedno odlično pripravljen. Ob tem je blizu francoskemu rekordu, saj z 49 reprezentančnimi zadetki le še za dva zaostaja za prvim na lestvici Thierryjem Henryjem.

Luka Modrić, Hrvaška

Eden najboljših vezistov vseh časov je bil po svetovnem prvenstvu 2018 močno poklapan. Hrvaško je namreč popeljal vse do finala, kjer pa je s soigralci moral priznati premoč izjemni Franciji. Je pa tudi zaradi predstav v Rusiji in v dresu Reala Madrid tisto leto prejel zlato žogo. Pri 37 letih še vedno prikazuje vrhunske igre, a je jasno, da bo to zanj zadnje svetovno prvenstvo. Lahko s Hrvaško spiše novo pravljico?

Robert Lewandowski, Poljska

Reprezentančni nogomet bo kmalu ostal še brez enega vrhunskega napadalca. Lewandowski je pri 34 letih še vedno stroj za doseganje zadetkov, saj jih je v dresu Barcelone na 19 tekmah v letošnji sezoni dosegel že 18. Poljska se je v izločilne boje na svetovnem prvenstvu nazadnje prebila v Mehiki leta 1986, Lewandowski pa računa, da bi na njegovem verjetno zadnjem mundialu izbrano vrsto znova popeljal med šestnajst najboljših na svetu.

Izpostavili smo le nekaj imen, lahko bi jih še mnogo več, če bi nam dopuščal prostor oziroma bi lahko kakšnega mirno zamenjali s kom drugim. Med tistimi, za katere bi lahko bilo svetovno prvenstvo v Katarju zadnje, so namreč tudi še Luis Suarez (35 let), Edinson Cavani (35), Diego Godin (36, vsi Urugvaj), Dani Alves (39), Thiago Silva (38, oba Brazilija), Manuel Neuer (36, Nemčija), Guillermo Ochoa (37, Mehika), Hugo Lloris (35, Francija), Sergio Busquets (34, Španija), Angel Di Maria (34, Argentina), Pepe (39, Portugalska), Maja Jošida (34, Japonska) ...